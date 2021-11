NAŠOJ PEVAČICI LOPOVI UKRALI 5.000 EVRA I SVE SKUPOCENO ŠTO JE IMALA! A ona sada progovorila o bolnoj temi, evo da li su počinioci pronađeni!

Otkrila nove detalje!

Pevačica Aleksandra Bursać kaže da je prethodne godine doživela mnoge udarce iz kojih je izašla još jača.Osim što se našla na meti lopova koji su joj opljačkali stan, Aleksandru je i bivši dečko prevario sa Anđelom Vešticom, a pevačica je ispričala koliko joj je trebalo snage da se izbori sa svim izazovima s kojima se suočila.

- Kada su me lopovi opljačkali, to je za mene bio baš težak period, pogotovo što u to vreme pevači nisu mogli da rade. Odneli su mi celu ušteđevinu od koje sam zavisila jer u tom trenutku niko nije znao kada ćemo se vratiti na posao. Osim novca, odneli su mi i druge vredne stvari - rekla je na samom početku Aleksandra, pa otkrila koliko para joj je tačno nestalo.

- Ukrali su mi iz stana 5.000 evra, ali i tašne, parfeme, naočare, satove, nakit. Zapravo sve što ima neku vrednost - prisetila se pevačica.

- Nažalost, počinioci još uvek nisu pronađeni. Policija nije uspela da im uđe u trag, a ja sam sada stan opremila svim mogućim alarmima i mislim da sam bezbedna - rekla je Bursaćeva, potom se prisetila svog bivšeg momka koji ju je prevario sa Anđelom Vešticom.

- Kada čovek napravi grešku, trudi se da je ispravi. Videla sam da se kaje, ali meni to ništa ne znači. Mi smo se čuli nakon svega, čak smo se i videli. Bio je na mojim nastupima, ali jednostavno tu više nema ničega. Razočarala sam se u njega i preko nekih stvari nisam mogla da pređem - dodala je Aleksandra i objasnila da je u mladosti bila neverna.

- Moram da priznam da nisam uvek bila verna u vezama. Kad žena ne oseti pažnju, onda joj svakakve ludosti padaju na pamet. Mada, kada je dolazilo do takvih situacija uglavnom sam raskidala, jer ja ne bih mogla dugo da lažem i mažem - rekla je Aleksandra.

Iako joj se poslednja veza završila neslavno, Aleksandra kaže da i dalje veruje u ljubav.

- Nakon dužeg vremena pojavio se neko ko je uspeo da osvoji moje srce. Nije javna ličnost, ne bavi se ovim poslom - rekla je pevačica.

