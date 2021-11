MISICA KOJA JE POKAZALA DVOGLAVOG ORLA ZAVRŠILA U BOLNICI! Valentini pozlilo, čim se vratila u Srbiju! (FOTO)

Slošilo joj se!

Misica Valentina Petrović smeštena je u bolnicu, nakon što joj je sinoć iznenada pozlilo.

Njena koleginica Nađa Kljajić, nekadašnja mis turizma, otkrila je da se Valentina juče vratila u Srbiju i da je nedugo posle toga završila čak i na infuziji.

- U redovnom sam kontaktu sa menadžerom i direktorkom Mis Ju kompanije koje su me obavestile da se Valentini slošilo. To razumem i prihvatljivo je da se to desilo. Iza nje je strašan stres, očekuje je veliki pritisak, zadržali su je i duže na carini prilikom povratka u Srbiju - obelodanila je Nađa.

Valentina se poslednjih nedelja, podsetimo, našla u centru pažnje zbog istupa na Izboru za mis interkontinental u Egiptu gde je zajedno sa predstavnicama Albanije i lažne države Kosovo pokazala dvoglavog orla koji simboliše takozvanu veliku Albaniju.

Valentina se nakon skandala javno izvinila, te navela da nije znala šta pomenuti simbol predstavlja.

Autor: M.K.