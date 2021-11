'NIKOME NE VERUJ!' Dejan upozorio Milicu na Dalilu i Cara, Mensur spušta loptu, ali samo PRIVREMENO! Osvetu će poslužiti HLADNU! (VIDEO)

Zahuktava se!

Dejan Dragojević je primetio da su Milica Veselinović i Filip Car ranije pričali sa Milicom Veselinović i Mensurom Ajdarpašićem o spornoj situaciji koja se juče desila. Naime, Milica je prenela Mensuru da joj se Car javio, a on se pravdao da nije to uradio. Ajdarpašić sumnja u to da Car želi da se poigra sa njim i da je testirao Milicu.

Dejan je prošao pored Milice, pa ju je upozorio.

Nikome ne veruj - rekao je Dejan u prolazu dok je odlazio na tuširanje.

Dejan je potom sreo Milicu I Mensura u dvorištu, te su još jednom popričali o ovome.

Ćeraćemo se, ali ja ćeram drugačije - rekao je Mensur.

Malopre sam pričala sa Dalilom, on (Dejan) mi je rekao da ne verujem - otkrila je Milica Mensur.

Naravno da je hteo da se poigra i da vidi kakva je situacija da li može da uradi nešto. Samo ti meni svaki put to reci, ja ću to da rešim - rekao je Mensur o Caru.

Reši ih pametno, čekaj trenutak kad ćeš. Znaš koliko su meni neke stvari smešne kad sad ovako gledam - dodao je Dejan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.