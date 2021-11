PROKLETA, UŽASNA SUDBINA NAŠE PEVAČICE Krenula na sestrinu sahranu, na putu do groblja joj pred očima POGINULA I DRUGA SESTRA!

Život je nije mazio!

Pevačica Jadranka Stojaković poznata je po pesmama poput "Što te nema" i "Ima neka tajna veza", koje će biti večni hitovi, a reko ko zna da je ona imala izuzetno težak život, te da je dugo bila "zavijena u crno". Sama pevačica je u jednom intervjuu ovako pričala o svom životu:

- Život mi je bio težak još od detinjstva. Do pete godine živela sam sa majkom, koja se selila iz mesta u mesto, pa sam prešla kod babe, a onda su brigu o meni preuzeli ujak i njegova žena. I oni su se selili po celoj Nemačkoj, Norveškoj i Španiji - prisećala se pevačica i jednom prilikom je ispričala da je baš van granica naše zemlje i započela karijeru!

Prvo je nastupala u džez klubovima u Nemačkoj, a zahvaljujući njenom talentu uspela je da ode čak i u zemlju izlazećeg Sunca, Japan. Međutim, njenu uspešnu karijeru prekinuo je rat na našim prostorima. Kako je i sama isticala, nije mogla da uživa u uspehu, budući da je neprestano razmišljala o tome kako su njeni bližnji i da li su uopšte živi.

Dok je trajao rat, tokom ratnih devedesetih, Jadranka je živela u Japanu, gde je na kraju provela čak 23 godine, a za to vreme joj je oduzet stan u Sarajevu, a malo posle toga desila se porodična tragedija koja je promenila pevačicu.

Kada je dobila vest da joj je preminula sestra, pevačica je odmah doputovala iz Japana kako bi ispratila sestru na večni počinak, ne sluteći da će doživeti još jedan veliki životni udarac. Kada se uputila na sahranu svoje sestre, na putu do groblja pred očima joj se odvila nezamisliva tragedija – u automobilu ispred njenog u saobraćajnoj nesreći poginula joj je i druga sestra!

Iako je život nije "mazio", odlučila je da sakupi snagu i nastavi dalje sa životom - ali ti joj ipak nije bilo suđeno. Naime, pevačica je 2010. godine prilikom izlaska na binu pala i doživela povredu koja joj je potpuno promenila život. Njeno zdravstveno stanje se naglo pogoršavalo, nakon čega joj je ustanovljena bolest motornog neurona ili Amiotrofična lateralna skleroza, zbog koje je postala potpuno nepokretna.

- Noge su mi postepeno otkazivale dok nisam postala potpuno nepokretna - ispričala je ona jednom prilikom za domaće medije i dodala da je bila promorana da ostane u Beogradu, pošto je odavno izgubila stan u Sarajevu.

Vedar duh uprkos svim životnim nedaćama zadržala je do samog kraja, a u jednom od poslednjih intervjua koje je dala pred smrt, govorila je o sreći i pozitivnim mislima koje su joj davale snagu da se bori.

- Interesantno je to kada se u životu čovek zapita šta je to sreća i koliko svesno utičemo na svoje pozitivne misli, na svoja dobra dela. Ako mene danas pitate šta bih želela, to bi se odnosilo na sve. Volela bih da ljudi razmisle o sebi i o svom životu - rekla je ona u jednom od svojih poslednjih intervjua za "Dnevni avaz", a tom prilikom priznala i sebi da je svesna da su je mnogi zaboravili i da nije ni sigurna kada joj je poslednji pput neko došao u posetu.

Autor: D.T.