'SVI SMO BESNI, BLATI SVOJU PORODICU' Oglasili se Filipovi, za Dalilu neće ni da čuju: Ona mu je igračka, nije njegov nivo

Da li će uspeti da izdrže pritisak?!

Kontroverzna ljubav Filipa Cara i udate Dalile Dragojević podelila je Balkan - i dok ih jedni podržavaju zbog njihove iskrenosti i smelosti, drugi ih stavljaju na stub srama, a za njihovu ljubav neće ni da čuju njihovi članovi porodice, ali ni brojni prijatelji. Sada se za medije oglasio Filipov drug, koji je insistirao da ostane anoniman, i rekao da prognozira brzi kraj ove romanse.

- Filip se neće dugo zadržati u vezi sa Dalilom. Ona se njemu dopada, ali vidi se da brzo u svemu tome dolazi do zasićenja. Dalila jeste odlepila za njim, ali ne i on za njom. Brzo će je ostaviti pred svima, ona je njemu samo igračka, nadamo se da je to samo avantura. Kada smo videli u šta se upleo samo smo se nadali da zna šta radi. Bili smo besni svi u ekipi jer to nije njegov nivo - priča Filipov drug.

- Videćemo kako će se razvijati situacija dalje. Mislim da se Filip previše zaigrao. Ne želi da ga narod povezuje udatom ženom i da sebi stvara probleme. Kada bi Dalila zvanično raskinula brak sa Dejanom, e tada bi možda postojala šansa da između nje i Filipa bude nešto ozbiljnije. Ovako možemo samo da se nadamo da će Filip raskinuti s njom, jer ne želimo da blati svoju porodicu koja ovo ne podržava - ističe on i za kraj otkriva da Car ne sme sebi više dopustiti blamiranje pred kamerama.

- Nažalost njegova porodica ne reaguje baš najbolje na sve ove stvari koje se dešavaju u rijalitiju. Problem je što su oboje tvrdoglavi i u odnosu žele da vode glavnu reč. Sa druge strane, Filip ne sme da žali Dejana, jer je za taj odnos isključivo kriva Dalila - zaključuje on.

Autor: D.T.