LEKAR TRAŽI DA MRKA OSTANE U BOLNICI! Ana Bekuta ZABRINUTA za njegovo zdravlje, a evo šta kaže doktor!

Oporavlja se, ali mora da miruje.

Milutin Mrkonjić ponovo ima problema sa srcem, pa je hospitalizovan kako bi uz nadzor lekara što pre izašao i lečenje nastavio kod kuće.

Političar Milutin Mrkonjić završio je na kardio-vaskularnoj klinici u Beogradu, a uz njega je sve vreme bila njegova izabranica, pevačica Ana Bekuta. On je u avgustu mesecu operisao srčane zaliske, i to novom metodom, preko prepona, a sad je došao zbog više ispitivanja. Pevačica je sve vreme bila sa njim u klinici na Dedinju, i to nekoliko sati, a onda je istu napustila, što su zabeležile kamere “Paparaco lova”. Bekuta na fotografijama deluje umorno, te se pretpostavlja da je razlog toga briga za Mrkom.

- Ana se zabrinula za Mrku, pa čim je osetio tegobe odmah je odlučila da ga povede kod lekara koji je tražio da Milutin ostane kako bi se izvršio detaljni pregled. Ana ga je redovno posećivala i govori mu da mora da miruje - kaže izvor.

Inače, Ana Bekuta se oglasila povodom Mrkinog zdrastvenog stanja.

- Milutin je dobro. Proteklih nekoliko dana proveo je u bolnici, a juče je dobio pejsmejker. Procedura je prošla u najboljem redu i on se oporavlja- kaže Ana Bekuta.

- Nisam imao klasičnu operaciju, reč je o novoj metodi TAVI. Nisam siguran da umem da vam objasnim šta su mi uradili, ali evo posle dva dana ja sam na nogama, sa prijateljima vreme provodim u kafani.

Njegov doktor Milovan Bjović objasnio je detaljnije o kojoj se operaciji radi.

- Reč je o proceduri menjanja aortnog zaliska koja se svuda po svetu radi još od 2001. godine. Skraćenica znači transkateterska implantacija aortnog zaliska i podrazumeva umetanje novog zaliska na poziciju prirodnog aortnog zaliska. Procedura je skupa, ali je preko potrebna jer pacijenti koji boluju od bolesti aortnog zaliska, uključujući aortnu stenozu i insuficijenciju aortnog zaliska uz pridružene bolesti i druge komplikacije, teško podnose hiruršku operaciju i postoperativni tok - ispričao je tada doktor.

Podsetimo, Milutin je i početkom godine bio u bolnici Dragiša Mišović, ali su testovi tada pokazali da je negativan na kovid 19.

- Nisam imao koronu, ali su me zadržali jer su mi pronašli ožiljke na plućima. Međutim, ja sam imao upalu bešike, a promene na plućima nisu posledica korone - izjavio je tada on.

Ana Bekuta je sve vreme tokom lošeg perioda bila uz njega i izjavila za medije da su pronašli prave lekove za njegov zdravstveni problem.

- Moj život je potpuniji otkako sam upoznala Milutina. Nedostajao mi je taj oslonac. Ume da se postavi i da zacrta ciljeve, dobar je organizator. Njegovo zdravstveno stanje je bilo pod upitnikom, pronašli smo prave lekove za njega uz prave stručnjake, poznato je da on ima slabo srce. On me je osvojio pažnjom. Vrlo je pažljiv. Ne plašim se samoće - rekla je ranije Ana.

Milutin redovno obilazi Dašu

Mrka je, podsetimo, nedavno uhvaćen kako provodi vreme sa zakonitom suprugom Draganom Dašom Mrkonjić.

- Uvek sam bio odan porodici. Volim sestrinu decu, a sa Aninom porodicom sam kao najrođeniji rod. Poznato je i da sam sa suprugom Draganom u odličnim odnosima iako odavno ne živimo zajedno. Čujemo se gotovo svakodnevno i pomažem koliko mogu. Sve može da se reši mirno i civilizovano. Sve što imam ostaviću ženama. Ja nemam ništa - kazao je on jednom prilikom za medije.

Autor: M.M.