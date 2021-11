'JEDINO SA NJOM ĆU NAPRAVITI VELIKU SVADBU!' Darko Lazić odlučio da više ne govori o bivšim ženama, pa otkrio da želi DECU i venčanje sa Barbarom!

Odlepio za Bobakovom!

Pevački par Barbara Bobak i Darko Lazić govorili su o svom odnosu, a najavili su i svadbu.

Lazić je otkrio da više neće komentarisati partnerke iz prošlosti:

- Obećao sam sebi da više neću da komentarišem ništa što se tiče bivših partnerki. One su te koje me u javnosti predstavljaju kao neodgovornog oca, kockara i raspalu pijanicu, ja to ne radim. Nikada nisam išao okolo i pričao ružno za bivše. To nije moj stil, pogotovo što ne bih nikada ružne reči pričao za majke moje dece. Barbara je neka druga priča. Poklopili smo se u svemu, valjda se na meni vidi sreća?! Ona je devojka koja nije ljubomorna, ima jak karakter i verujte mi da ne postoji stvar koju bih u našoj vezi promenio. Mogu da kažem, s ove tačke gledišta, da je ona žena s kojom planiram decu i brak. Daće Bog da jednog dana napravimo svadbu, verujem da i ona misli isto pošto sam rešio da se oženim njom - rekao je Darko kroz smeh, pa se Barbara nadovezala.

- S Darkom mi je prelepo. Složiću se sa svim što je rekao. Mislim da je preduslov za uspešnu vezu da partneri budu iskreni. Ako se nešto krije, laže i spletkari, normalno je da će u nekom trenutku sve to da ispliva i nastane haos - rekla je Bobakova, a onda je Lazić dodao:

- Svi znaju da sam bio u braku, kao i u vanbračnoj zajednici, ali nikada ni s jednom nisam pravio svadbu, sada hoću. Ako Bog da, da sve ostane ovako, Barbara će biti jedina žena s kojom ću napraviti veliku svadbu.

Nakon toga što je Lazić rekao devojka ga je izljubila, a onda rekla da je nisu pogađale priče da je Darko gura u posao i da zahvaljujući njemu ima tezge i nastupe.

- Imala sam posao i pre Darka. Nije istina da me bio ko gura, to i Darko kaže. Meni ne treba reklama. Roditelji su me vaspitali tako da sve zaradim svojim trudom. Ne radim ništa preko tuđe grbače i na to sam ponosna. Darko i ja smo u istom poslu i to je razlog što mnogima pada na pamet da me on gura i troši moje pare. Kružile su priče da on više ne radi, da ga niko ne zove jer pravi probleme, ali to nije tačno. On i ja non-stop radimo. To što se ne reklamiramo ne znači da sedimo kod kuće. Gledamo svoja posla i mislim da je tako najbolje - rekla je Barbara.

Autor: M.M.