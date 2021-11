RAK PANKREASA ODNEO JE TRI VELIKANA NAŠE SCENE: I oni su izgubili bitku sa ovom OPAKOM BOLEŠĆU, nije im bilo SPASA! (FOTO)

Ova opaka bolest odnela je dva Marinka i jednog Tihomira, koje je Srbija obožavala.

Pevač Marinko Rokvić preminuo je u 68. godini, a kako je njegova porodica istakla u saopštenju, umro je nakon borbe sa rakom pankreasa. Inače, rak pankreasa usmrtio je u poslednjih nekoliko godina više poznatih ličnosti. Dva Marinka i jednog Tihomira, koje je Srbija obožavala.

Pre Marinka Rokvića, krajem prošle godine preminuo je od iste bolesti i glumac Tihomir Arsić.

- Bolest je stvar koju treba normalno da tretiramo. Moja porodica me podržava i imam sreću da me leče sjajni lekari. Ne plašim se smrti jer mislim da sam besmrtan, a jedino me brine što možda neću stići nešto da uradim - rekao je Arsić.

- Možda neću stići da se izvinim svima prema kojima sam pogrešio i možda neću stići da pomognem svojoj deci. Imam dve odrasle ćerke i dvoje mlađe dece, kao i unuku. Želeo bih samo zbog njih da budem još prisutan. Verujem da ljudi koji boluju od teške bolesti ostatak svog života treba da provedu radosno - rekao je tada glumac.

Glumac mlađe generacije, Marinko Madžgalj, takođe je preminuo od ove bolesti. Madžgalj je imao samo 36 godina kada je 2016. izgubio bitku sa ovom opakom bolešću.

Autor: M.K.