Ne bira reči!

Marija Kulić poznata je kao neko ko se ne libi da javno iznese mišljenje o svakom učesniku, a ovog puta se nameračila na Mensura i Milicu, pa je sada komentarisala njegov tajni plan.

Mensur Ajdarpašić igra rijaliti igru!?

- Ako mene pitate on nikada nije preboleo Minu Vrbaški, mada i sa njom je bio zarad popularnosti i slave, on zna da mora sa nekim da se uhvati da bi došao do samog finiša. Ovo sada što radi sa ovom malom Milicom, uopšte nije ljubav, a i pre svega, koje to devojke stupaju u odnos tako mlade, ona je romkinja, a to je kod njih sasvim normalno. Previše je on zaglibio sa njom, ostavio bi je sigurno, da su izvan rijalitija, ali sada zna, da ako to uradi, da će ga javnost brzo osuditi, a ovako mu dođe super priča za rijaliti, ali to ne pije vodu, njegove namere su vidljive - istakla je Kulićka.

Kako je Marija imala nedavno operaciju i uklonila štitnu žlezdu, ona je sada priznala i da se oseća bolje:

- Dobro se osećam nakon svega, nije mi svejedno na pomen korone, uskoro ću da primi vakcinu, a onda bih volela i da uđem ponovo u Zadrugu, ali to neće biti zbog Miljane i Zole, već zbog Dalile, treba neko da joj se suprostavi, a ja bih toj kurvet*ni imala svašta da kažem, što niko drugi ne bi smeo - bila je iskrena Miljanina mama.

Autor: M.M.