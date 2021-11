POSLALA MU PORUKU NA KOJU NIKAD NEĆE DOBITI ODGOVOR! Goca Lazarević slomljena zbog smrti Marinka Rokvića: Imali smo poseban odnos!

Estrada je još u šoku, nakon smrti poznatog pevača.

Goca Lazarević kroz jecaje progovorila je o svom dugogodišnjem prijateljstvu sa Marinkom Rokvićem i koliko ju je njegova smrt strašno pogodila.

- Nedostaju mi reči, svaka mi je glupa. Sve što bih rekla je glupo kad njega nema. Ne mogu da verujem da ga više nema. Mi smo se poznavali ceo radni vek, skoro 50 godina. On je bio gospodin u duši, veliki umetnik i pevač, a potpuno autentičan i drugačiji od svih drugih. Uvek gospodin i prava retkost uopšte na našoj sceni. Toliko je odisao čistoćom, finoćom, poštovanjem publike i svoje porodice pre svega - kroz suze priča Goca i nastavlja:

- Iskreno nemam reči, jako me je iznenadio njegov odlazak, prerano nas je napustio. Načula sam da nije dobro, ali zapravo nisam znala suštinu, samo da nije bio dobro posle te operacije. Pisala sam mu poruku skoro, nije mi odgovorio na nju, znate to je jako škakljivo danas kad čujete da je neko bolestan, to ne znači da neko ima grip. Čula sam se sa njegovom Slavicom, pa me je ona smirila jer mi je rekla da će biti dobro - dodaje ona.

- Mi smo imali poseban odnos, jednog nenametljivog i lepog drugarstva, kolegijalnosti sa velikim poštovanjem i njegove Slavice i sinova i njega samog. Marinko je bio svima dopadljiv, ostavljao je jak utisak gde god bi se pojavio, iako nije bio galamdžija i nije sebe nikad stavljao u prvi red, ali je kad god se pojavi bio čovek u prvom planu. Ostaće zauvek da živi kroz vanvremenske hitove, ali i talenat koji je preneo na svoje sinove - zaključila je Goca.

