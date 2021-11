ZAPUŠILA USTA SVIMA! Nikolija progovorila o LJUBOMORI i glasinama da je Relja vara: ODLEPILA BIH!

Ne brine!

Pevačica Nikolija Jovanović progovorila je o vezi sa Reljom Popovićem, njegovoj vernosti, ali i ljubomori sa njene strane.

S obzirom na to da je na Tviteru ranije osvanula vest kako je Relja uhvaćen kako se ljubi sa plavušom u bioskopu i da je na kraju otkriveno da je to bila ona, Nikolija je pred kamera priznala da li je nekad posumnjala u Reljinu vernost.

- Jako sam mirna. Postoji to poverenje. On me čini mirnom i spokojnom. Nemam razloga da se osećam ljubomornom. Kada bih bila nešto ludo ljubomorna, mislim da bih odlepila zbog količine nastupa i fanova, koliko ih imamo. Njegovi fanovi su većinom žene, kao i moji. Imamo potpuno drugačije filtere za ljude, za devojke i za sve to - rekla je ona i dodala:

- Na primer neko ko nije iz javnog života, kada bi prišla neka devojka njenom dečku ili kada bi ga povukla da se slikaju, verovatno bi odlepila. Ja to tako ne vidim. To mi je posao.

Jovanovićeva je na kraju priznala da li je Relja ljubomoran na njene muške pratioce.

- Nije. Mogu da otkrijem da ih imam veoma malo. Ušla sam na statistiku Instagrama pre neki dan i prati me 75 posto žena. Mi žene mnogo više stvari radimo zbog žena i sebe nego zbog muškaraca - istakla je pevačica.

Autor: M.M.