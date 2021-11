Ne propustite novu epizodu domaće adaptacije najgledanije sapunice svih vremena.

Uzbudljiva priča o turbulentnom životu porodie Kadić nastavlja se i večeras od 21 čas na TV Pink u novoj epizodi „Dinastije“ koja nosi naziv „Ljubomora“.

Branko se pretvara da je slep posle nesreće i to koristi da testira sve članove svoje porodice.

Anastasija se upušta u vezu sa dr Nikolom Toškovićem, ne znajući da i njena majka Aleksandra takođe ima određenu naklonost prema Nikoli. Međutim, pošto već flertuje sa Kristinom, Nikola raskida sa Anastasijom bez objašnjenja.

Aleksandra pokušava da ubedi Branka da Stefana odvoji od Ana Marije jer ona nije za njega, ali on nije zainteresovan za to, već pokušava da testira da li je Stefan u stanju da preuzme kompaniju od njega. Međutim, između Stefana i Branka dolazi do svađe već pri prvom razgovoru o poslu.

Kristina je zabrinuta za Branka, a kada otkrije da on tajno poseduje njene fotografije sa Nikolom, odlučuje da zauvek ode.

Branko otkriva da je Nikola čovek čiji brat je nastradao radeći za njega, i sumnja u Nikoline namere. Pokušava da sa njim reši odnos i objasni mu da nije kriv za smrt njegovog brata.

Vojin otkriva Lidiji da iza nestanka njenog muža i ćerke stoji Branko, te traži od nje da ga špijunira, što ona odbija.

Ognjen saopštava Branku da se razvodi od Anastasije, ali ga Branko moli da ne žure sa tim. Branko nudi Ognjenu saradnju – da ga zameni u kompaniji jer je slep, na šta Ognjen kaže da će razmisliti.

Branko saopštava Kristini da je Nikola manipulator i upozorava je da je spreman na sve jer je ovde da bi mu se osvetio. Kristina nakon tog saznanja prekida svaku komunikaciju sa Nikolom, koji se nadao da će Kristina zbog njega da napusti Branka.

Nakon raskida sa Kristinom, Nikola zove Anastasiju, koja pristaje na pomirenje.

Nakon što ne uspeva u nameri da otera Aleksandru iz vile, Kristina, slomljena, odlučuje da napusti Branka, pakuje kofere i odlazi na aerodrom. Međutim, Branko otkriva gde se uputila, odlazi na aerodrom i uspeva da je ubedi da mu se vrati.

Da li će se Ognjen i definitivno razvesti od Anastasije, da li će se saznati za Nikolinu vezu sa Anastasijom i da li je Kristinino i Brankovo pomirenje konačno, saznaćete u novoj epizodi „Dinastije“, večeras u 21 čas na TV Pink!

Autor: M.Đ.