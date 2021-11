UDALA SE PARIS HILTON! Popularna starleta izgovorila sudbonosno 'da', evo kako je izgledala u venčanici! (FOTO)

Zvone svadbena zvona!

Popularna Paris Hilton, starleta i naslednica lanaca hotela, udala se za preduzetnika Kartera Reuma.

Ona je sa pratiocima na Instagramu još u februaru podelila vest o veridbi, nakon što je par nešto više od godinu dana bio zajedno.

- Moje zauvek počinje danas... 11.11 - napisala je Paris u opisu zasad jedine fotografije u venčanici.

Danima pre samog venčanja, Paris je na Instagramu objavljivala fotografije i video zapise sa verenikom u kojima odbrojava do ceremonije. Uz to što je brojala trenutke do venčanja, Paris je u isto vreme promovisala svoju novu seriju.

U komentarima joj se javilo mnogo pratilaca sa čestitkama.

Autor: P.R.