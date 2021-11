Iskreno!

Glumac Ivan Bosiljčić krupnim koracima godinama unazad osvaja rusko tržište. Uveliko radi na nekoliko projekata, a na život u koferima se odlično snašao.

Više sam ovde, iako nisam deo značajnijih projekata. Tamo sam poslovno. Ovde odmaram i porodičan sam čovek. Ovde mi je duša - kaže Ivan Bosiljčić u jednoj emisiji, koji ne planira da se preseli u Moskvu.

U Rusiji snimate nekoliko serija?

- Da. Protekle dve godine sam radio za Prvi kanal ruske nacionalne televizije. Tu će izaći televizisjka serija "Kazanova" do Nove godine, dok će u prolećnom bloku ići druga koja će se u potpunosti razlikovati. Nju smo snimali u Istanbulu, ali u ruskoj produkciji. Nedavno sam završio snimanje serije "Ruska žena" u Dagestanu na Kavkazu. Serija se bavi o aktuelnim događajima u Siriji, početku rata. Žanrovski radim potpuno različite stvari i iskreno rečeno uživam.

Koliko vam je sve to naporno?

- Ja uvek snimam leti kada nemam pozorište i kada nemam razlog da dolazim na predstave. Bilo bi baš iscrpljujuće s obzirom na to da sam ovde maksimalno uključen u beogradski reperotar, a kada pomislim da dolazim zbog porodice onda mi nije teško. Dagistan je stvarno daleko i to je trebalo dobro organizovati. Ali Nina, Jelena i ja se uvek nađemo u Moskvi kada su slobodni dani i onda provedemo lepo vreme u ruskoj prestonici.

Nedavno su boravile kod vas u Moskvi. Kako ste provgeli vreme?

- Baš lepo. Bilo je lepo vreme. Rusi kažu: "Ih, al' ste nam doneli sunce". S lepim vremenom je sve lepo.

Da li ste u Rusiji kazanova?

- Nisam još (smeh). Oni su imali nekoliko uspešnih ekranizacija "Kazanove". Glumci to igraju u teatru, tako da ću biti jedan od kazanova (smeh).

Da li su Rusi i Ruskinje navalenteni kao obožavaoci?

- Isto je kao i kod nas što se tiče publike. Postoji edukovana, pozorišna publika. Ima i mlađih generacija koje je malo vaspitao Zapad pa umeju da budu euforični. Ali uglavnom nisu nepristojni. Nikada nije bilo neprijatnosti. Međutim, to više možete da pitate Miloša Bikovića. On je tamo mega-zvezda. Sve je to prošao. Mene prepoznaju uglavnom publika dramskog programa. To su zreli ljudi koji cene poetski teatar. Za sada je to jedan mali krug ljudi. Međutim, i bioskopska publika me zna zbog nekoliko filmova koje sam radio. Verovatno, će se to promeniti posle premijera.

U poslednje vreme vas nema često u domaćim projektima. Da li se radi o tome da nije bilo adekvatnih prodloga za vas?

- Mnogo se radujem što je televizijska i filmska produkcija ovako procvetala kod nas poslednjih godina. I mnogo mi je drago što neki glumci koji ranije nisu imali šansu, ne samo mladi, već i oni moje generacije, izvrsni, koji su čekali po pozorištima u Beogradu i širom Srbije, sada su dobili svoje šanse. Mi smo na temu glumačkog talenta jedna raskošna nacija. Sa zadovoljstvom bih igra sa svakim od njih. To su moje kolege, prijatelji. Imao sam lepe dogovore, ponude, međutim bilo bi prenaporno kombinovati ruski projekat i paralelno snimati ovde. Ipak, glumac treba da bude odmoran. Ne sme da bude iscrpljen, nervozan i tako dalje. Ja sam uveo jedan princip u svoj život da neću raditi paralelno. Nekada kada sam bio mlađi radio sam po tri projekta paralelno i to sam sve izdržavao. Treba biti skoncetrisan maksimalno. Zato u tom smislu ili - ili. Kada bude ovde dovoljno dobra ponuda onda će se zaustaviti to tamo i nastaviću ovde da radim.

Autor: P.R.