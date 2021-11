Ana Bekuta progovorila o vezi sa Mrkom i privatnom životu, pa priznala: NISAM LUDA DA SE UDAM!

Iako se savršeno slažu, dalji korak u vezi, kao na primer brak, ne planiraju.

Zabrinuti izraz na licu Ane Bekute otkrio je da se nešto ozbiljno dešava u njenom privatnom svetu. Pošto je političar Milutin Mrkonjić letos podvrgnut operaciji aortnog zaliska, upalila se crvena lampica i mnogi su se zabrinuli kada su čuli da je ponovo u bolnici. No, pevačica je odmah smirila i javnost i zvaničnim saopštenjem da je Milutin dobro, ali i da mu je proteklih dana ugrađen pejsmejker.

Naravno, narednih nedelja moraće da se odmara pod strogim nadzorom lekara. Ako su on i Ana planirali neku proslavu povodom decenije ljubavi, ta priča će malo sačekati.

- Najbolje stvari dešavaju se kada im se najmanje nadamo. Ja sam se jednostavno prepustila i rekla: neka Bog pošalje ono što misli da mi treba. Nemojmo gubiti nadu bez obzira na krahove i brodolome. Pravi čovek pojavi se onda kada ste spremni za to, kada zavolite sebe. Ja sam se zaista načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. No, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali. Nije baš da u dvadesetim i tridesetim znamo šta je ljubav... Tek kasnije to shvatamo, kada se s mudrošću i iskustvom neke vrednosti postave na svoje mesto - istakla je Ana.

Iako se savršeno slažu, dalji korak u vezi, kao na primer brak, ne planiraju. To bi, mora se priznati, bila savršena kruna desetogodišnje ljubavi. Ali, on je zvanično oženjen, a ona nema nameru da ponovo staje na "ludi kamen".

- Ne planiram da se udam, nisam luda. (smeh) Hoću da budem slobodna, a poverenje između nas postoji od samog starta. Brak ionako ništa ne bi promenio - zaključuje Bekuta.

Autor: M.K.