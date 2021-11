DUŠAN TVRDI DA POSEDUJE DOKAZE DA JE TANJA SAVIĆ KORISTILA KOKAIN! Pevačicin muž besni iz Australije, čeka pravi trenutak da je uništi! SPREMA SE HAOS!

Javni rat supružnika ne prestaje!

Dušan Jovančević i dalje se preko medija obračunava sa suprugom Tanjom Savić i njenim dečkom Draškom Stanivukovićem. Ovoga puta poručuje da će političaru da se smuči kada bude saznao šta je sve pevačica radila sa mužem, a između ostalog i da je šmrkala kokain u jendom hotelu u Novom Sadu.

- Šta je Tanja radila sa mnom 12 godina? Zašto se udala za mene? Zašto mi je rodila dva sina? Očigledno je želela samo korist. Da li taj njen zna da je Tanja volela da koristi kokain. Evo, sad ću da je podsetim šta smo radili u jednom hotelu u Novom Sadu. Tri noći smo tamo proveli za moj rođenan. Neka stavi ruku na srce i kaže da lažem. Ona može da laže, ali snimci ne lažu. To tek sledi da je bolje upoznate.

Deluje da je voliš i dalje.

- Ne! Ja živim svoj život. Ja sam je imao kao i svi pre mene. Sad je on došao na red da je malo drnda.

Da li misliš da su se uplašili kad si zapretio?

- Nasmejala me je njenom izjavom. Bolje da ćuti. Majka dva sina. Nema obraz niti sram. Uvek je bila takva. Neka ona sa sobom rade šta hoće. Nema šta da se Draško plaši od mene. Ja i zlo neću učiniti. Oni će sami sebi. Ja ću samo istinu da pokažem svima. U Tanjinom slučaju napad je najbolja odbrana. Ja samo čekam pravi trenutak.

Šta misliš dokle će to da traje među njima?

- Vreme će da pokaže. Da je pametan već bi joj dao nogu, dok je on ne dobije. Ona ne zna za ljubav samo na avnuter misli.

Tvrdiš da je šmrkala kokain.

- Imam dokaz za to. Od kada smo se zabavljali do samog kraja. Slike i snimci ne lažu. Zanima me kada objavim ta kako će da se pravda. Dobro ona zna šta je sve imam o njoj, ako je pamćenje uopšte služi.

Uništićeš je ako to objaviš.

- Sama je kriva. Kako je sejala tako će i da joj nikne.

Da li misliš da je namrno u vezi sa političarem da bi tebi pokazuala da može da bude sa moćnikom

- Ma, nek im je sa srećom. Sa tim čovekom je pokazala i meni potvrdila kakva je kao osoba. Zbog nje sam tek sad shvatio šta je prava ljubav i sta znači imati pravu ženu pored sebe. Na tome sam joj zahvalan. Otvirila mi je oči i osećam se bolje jer ona nije umela da mi pruži ljubav. Ona misli da se ljubav kupuje. Ona je sponzoruša i ništa drugo.

Baš te povredila.

- Moram da kažem da me nikada nije ni volela. U to sam sad ubeđen. Žena koja voli nikada ne bi sebi ovo dozvolila. Šta je sve pričala o nama dok smo bili zajedno, a kako se sad ponaša. Žena koja voli svog muškarca ona gleda da ga brani i da zaštiti ali ona je sebična i samo misli o sebi. Nju zanima kako izgleda i to njeno pevanje. Nju brak, muž, deca nikad nisu ni zanimali. Sve ove godine što smo bili zajedno samo meni može da se zahvali što sam sve to držao na mestu da toliko traje.

Deluje da si i razočaran.

- Razočaran sam što sma 12 godina posvetio pogrešnoj osobi. Ali sada sam se oslobodio njenih lanaca. Hvala Bogu. Ona je toksična osoba. Ona nema šta muškarcu da pruži osim iluzije, laži.. Njoj treba neko da joj govori svaki dan da je lepa da je najbolja i da joj govori ono što ona želi da čuje. Ona ceo život bazira na iluziji i mašti. To je njen najveći kompleks.

Da l je to moguće?

- Možda je vas sve ubedila i uverila da je fina, ali mene nije. Ja je najbolje znam. Ja je u dušu znam. Vremenom će i vama biti jasno. Ona ide tako sa muškarcima od jednog do drugog iz koristi. Ona je sama sebi rob. Šteta samo zbog dece, ali ona će tek da odgovara zbog toga.

Deluje da je doba majka.

- Da jeste ne bi blokirala oca svoje dece i ne bi mi zabranila da se čujem sa sinovima. To ne rade dobre majke. Decu je skroz sklonila od mene. Ja njima nikada nisam branio da se čuju sa njom.

