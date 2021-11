Mnoge je zanimalo kako izgleda njen život, otkad nije pod budnim okom javnosti!

Godinama smo je gledali na malim ekranima, a Olja Crnogorac je sada odlučila da se povuče iz javnog života, i već izvesno vreme vodi život, baš onako kako je maštala. Ono što je mnoge zanimalo je kako danas izgleda njen život otkad nije pod budnim okom javnosti:

- Moj život je puno mirniji i stres mi je na minimumu. Televizija je čudna stvar, pomisliš da ne možeš bez nje, ali ispostavilo se da je skok u ilegalu bio bezbolan. Bavim se svojim brendom "Montenegrina" i renta carom, čak i imam više posla , ali sam nekako mirnija. Sa javnim životom nikad nisam znala u kom smeru će da krene „brod”“, te sam zato sada u mirnoj luci i nema talasa - objasnila je Olja i ističe da se dobro snalazi u oba biznisa koja vodi:

- Pronalazim se u oba posla. Toliko volim sve što je vezano za kola i materijale. Obični ljudi su jednostavniji za saradnju od javnih ličnosti. Da mi je neko nekada rekao da ću se baviti ovim, iskreno ne bih mu verovala, ali moralo je da prođe dosta godina da se pronađem i da shvatim šta je dobro za mene . Kako u privatnom tako i u poslovnom smislu.

Ljudi koji prate Olju Crnogoran, stalno komentarišu kako izgleda veoma dobro za svoje godine, ali i pitaju u čemu je tajna takvog izgleda.

- To pitanje je jedno od češćih. Idem redovno na treninge snage, a od skora sam uvela i jogu. Mogu ćuskije da padaju sa neba, ja odlazim ujutru na trening . Po tom pitanju sam vojnik. Imam istu kilažu kao i u osmom razredu. Uglavnom hleb ne jedem i slatko, gazirano izbegavam u širokom luku, a bez litra limunade dan ne prolazi . Alkohol sam svela na minimum, jer on je jedan od ključnih neprijatelja. Ovaj tempo mi je postao životna rutina, čak i kad pojedem nešto „teže“ osećam grižu savesti. Borba sa hranom je jedna od najdugotrajnijih borbi za svakakog . Čvrst stav pobeđuje - kaže ona.

U poslednje vreme, u javnosti se dosta spekulisalo o tome hoće li stati na ludi kamen.

- To treba da planira osoba koja je sa mnom u vezi. Ja sam tu da kažem "da", a ako hoću malo da začinim i držim situaciju neizvesnom i tenzicnom - kažem i "ne"! Papir mi je i bitan i nije, mada ne mogu da kažem da ne bih volela sebe da vidim u dugoj beloj haljini. Ako i dođe do haljine, to neće biti pompezni događaj za strine i tetke, već mini ceremonija van grada sa par odabranih ljudi - poručuje ona.

S obzirom na to da na društvenim mrežama možemo da vidimo da poseduje skupe odevne komade, pitali smo je da li zna cifru koliko vrede sve stvari u garderoberu.

- Od mog interesovanja za modu, do dana današnjeg, otišao je jedan stan u Beogradu na vodi. Najveća tuga u svemu tome ja ta što sam ja neko ko je ranije nosio skupu tašnu, a živeo kao podstanar. To iz današnje perspektive gledam kao jedan vid oštećenosti, dokazivanja, ne znam ni sama kome. Trebalo je godina i godina da prođu da shvatim neke stvari. Danas bih radije te pare uplatila za neko lepo putovanje, nego zarobila novac u pola metra materijala, koji je već naredne godine pase. Bila sam mlada i luda, sad sam samo luda, ali konačno sam shvatila šta su mi prioriteti. Mada, žena uvek ostaje žena, ako me razumete - zaključuje Olja.

Autor: Pink.r