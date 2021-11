Spekulisalo se da je rođaka njegove bivše supruge!

Srpska adaptacija popularne serije "Dinastija" koja se emituje na televizji Pink, obara sve rekorde gledanosti, a glavni glumci privukli su veliku pažnju milionskog auditorijuma.

Jednu od glavnih uloga - Branka Kadića koji je zapravo srpski Blejk Karington, tumači glumac Branimir Popović.

Branimir je na samom početku snimanja istakao da mu je velika čast što radi na seriji koja će imati 220 epizoda, ali da istovremeno trpi njegov privatan život, jer će neko vreme biti razdvojen od supruge Sanje Jovićević, takođe glumice, i njihove ćerke Sofije.

- Užasno nedostajemo jedni drugima - priznao je glumac, koji će u srpskoj prestonici provesti ukupno 18 meseci, koliko je planirano da traje snimanje.

- Cilj je da se jedan scenario koji je fantastično napisan pre 40 i više godina ponovo vrati u život jer je toliko generacija prošlo, da i one koje su to gledale, su zaboravile. Sećaju se nekih likova kroz maglu nekog Blejka, Felon... Međutim, ako imamo jedan fantastično skrpljen scenario, zašto da ne? Nije to prvi rimejk neke dobre serije koja je bila prisutna ranijih decenija. To govori da postoji interesovanje da uradimo kako mi to doživljamo, da se i izrazimo i prikujemo ljude da gledaju naše tumačenje problema koji su bili prustni pre 40 godina u Americi. Sada je to deo našeg života, sveta oko nas i tu nema nikakvih nepoznanica - istakao je on tom prilikom.

Branimir Popović je, inače, već 9 godina u braku sa 21 godinu mlađom koleginicom Sanjom Jovićević, sa kojom ima ćerku Sofiju (8).

Branimir i Sanja upoznali su se na snimanju jedne serije, a venčali su se u novogodišnjoj noći, na dočeku 2013. godine, na Jahorini.

I Sanja će se takođe priključiti ekipi "Dinastije".

- Sanja će igrati u seriji. Ne znam kako se zove lik koji će tumačiti. Ona će snimati u septembru, oktobru, dva meseca. Imaćemo zajedničkih scena. Njen lik je vezan za Blejka, radi kod njega. Dođe do sukoba između Blejka i te osobe i onda ona prelazi u protivnički tabor kod Aleksis i radi protiv Blejka. Biće zanimljivih scena - rekao je Popović.

Pre nego što je upoznao Sanju, Branimir je bio u braku sa slikarkom Milenom Jovićević, za koju se spekulisalo da je Sanjina rođaka.

Autor: M.M.