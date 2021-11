ĐORĐE PLAĆA KUĆNE POMOĆNICE, kako bi se Anastasija BAŠKARILA KAO KRALJICA?! Ražnatovićeva pošteđena kućnih poslova, evo šta radi po ceo dan!

Uživa!

Anastasija Ražnatović i njen dečko Đorđe Kuljić nedavno su se preselili u novi dom na Dorćolu.

Njih dvoje zajedno su kupili luksuzni stan koji su opremili po svojim željama, po najmodernijim standardima, a Anastasija se nedavno požalila pratiocima na Instagramu da ima previše obaveza oko sređivanja stana.

Naime, ona je ispričala da su noćni provodi za nju prošlost jer je pretrpana kućnim poslovima. Međutim, njen izabranik je navodno to odmah rešio.

Kako se navodi, Anastasija je sada unajmila ženu koja joj čisti kuću, pegla veš, ide u nabavku i sprema ručak.

- Na Anastasiji je samo da uživa i da sredi sebe. Iako se po društvenim mrežama hvali kako je postala domaćica, to je smešna priča. Kada nema poslovnih obaveza, ona uživa, gleda filmove, izlazi sa drugaricama. Đorđe je razmazio, ne zahteva od nje ni skuvano ni opeglano, samo da bude nasmejana kad se vrati kući, a on plaća žene koje to rade u njihovom stanu - kaže izvor blizak Ražnatovićima.

Autor: M.M.