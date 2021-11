ŠOK! Dejan VARAO Dalilu sa Sandrom Rešić! DOVEO JE U NJIHOV KREVET DOK MU JE SUPRUGA BILA U BOLNICI!

Otkrivena njegova tajna!

Dejan Dragojević je varao svoju suprugu Dalilu sa Sandrom Rešić. Naime pevačica i Dejan su se viđali Dalili iza leđa kad god je ona bila odsutna.

Naime, kako navodi Srpski telegraf, momak iz Veternika i Sandra su se upoznali na jednoj proslavi gde je planula ljkubav čemu svedoči i snimak na kojem zajedno igraju i pevaju, a koji se pojavio nedavno na društvenim mrežama i svima je bilo jasno da se tu već nešto deslio.

Oni su isto veče završili u WC-u restorana gde su se ljubili i mazili, a nastavili su da se dopisuju i flertuju. Izvor je otrkio da je upao u WC gde su se njih dvoje vatali i otrkio šta se sve dešavalo:

- Dejan je bio veran Dalili, obožavao ju je ali do momenta dok se ona nije promenila i nije htela da imaju odnose. On je tada počeo da ludi i da se menja. Stalno se vadila na ženske probleme, da ima ciklus, da ne sme da ima se*s jer ima neku bakteriju, ali zapravo to nije želela, jednostavno se ohladila od njega. Takav odnos su imali u poslednje dve godine. Dejan se tada jako razočarao, počeo je da pije, jer nije osečao njenu ljubav, primetio je da se promenila, ali nije želeo da je pritiska : "Ona me neće, okreće glavu kada spavamo, imamo se*s samo kada je pijana ili napaljena. To se desi jednom u tri meseca, ja ovako ne mogu, volim je kao Boga. Volim je i neću da ostanem bez nje" govorio mi je dejan i sve vreme plakao kao sada u Zadruzi što plače. On je mnogo emotivan, ona nije, ona je stamena i hladna kao što i vidite kako se ponaša. Prelomio je jer mi je trebnala nežnost, poverio mi se šta mu se desilo na jednoj proslavi - počela je priču prijateljica bračnog para koja je sa njim delila sve dobro i loše, pa je nastavila:

- On i Dalila su kod prijatelja u Beogradu imali prosalvu rođendana, na kojem je bilo dosta poznatih osoba sa estrade, rijaltija. Među njima je bila i Sandra Rešić u ful izdanju, kako sam ona ume. Čim je došao Dejan je bacio oko na nju, pa je čak i Dalili govorio kako je pevačica dobra pi*ka.Baš se tako izrazio, hteo je da vidi njenu rekaciju, ali nije je bilo. Veče je odmicalo, a Dejan nije smanjivao alkohol, bio je sve pijaniji, i pijanjiji. Gledao je Rešićku i jedva se kontrolisao. U jednom momentu je krenuo da igra sa njom, a Dalila je bila ko zna gde, jer ga nije konstatovala.Šapnuo je tada Sandri da bi voleo da je poljubi i da je čeka kod toaleta. Ona je odlepila, bila je pijana kao i on, rekla mu je sve ili ništa. Tada su otipšli zajedno u ženski toalet, ljubili su se, vatali, mazili. Tada sam upala ja jer nisam mogla više da čekam, i zatekla ih u zanosu. Dejan me je molio da ništa ne kažem Dalili, a Sandra je samo pobegla raščupana - rekla je devojka pa potom otrkila da je njihova veza nstavljena i posle žurke :

- Sandra i Dejan su nastavili da se čuju i kuckaju preko tajno memorisanog broja. Pisalo mu je muško ime, ali je Dejan svakako brisao poruke. Kada je Dalila bila na operaciji nosa, morala je da leži u bolnici neko vreme, pa je Deki tada pozvao Sandru inkognito kod njih kući. Ona je došla kolima u pola noći, da je niko ne vidi. Bili su zatvoreni u kući tri dana, samo su se se*sali. Imali su se*s u celoj kući, pa i u bračnom krevetu Dalile i Dejana. Sanda je čak oblačila Dalile kripice, kao što su bademantil i veš. Tri burne noći su išle ka tome da se oni ponovo vide u Beogradu. Dejan je uza izgovor imao to što ide da srešuje papire u Beograd, a Sandra ga je čekala u iznamljenom stanu na dan. Imali su nekoliko sati da se dobro izljubavišu. Ma gorelo je sve, a Dejan sada likuje jer Dalila ne zna za aferu. Čeka momenta kada će servirati svoju osvetu. On i Sandra glume da nema hemije, a zapravo svi vide da gore jedno za drugim i da su zaljubljeni. Dalila će pasti u nesvest kada bude saznala da je Sandra bila u njenoj kući i da su ona i Dejan overli njihov bračni krevet - završava prijateljica koja je jedava dočekala da sve ispriča i svima dokaže da Dejan nije cvećka.

Autor: N.B.