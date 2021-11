HASAN DUDIĆ IMAO INTERVENCIJU NA SRCU: Njegova bivša supruga Zlata Petrović za Pink.rs otkrila detalje pevačevog trenutnog zdravstvenog stanja!

Pevačica otkrila šta se desilo Dudiću, ali i kada će napustiti bolnicu.

Pevač Hasan Dudić zabrinuo je javnost fotografijom iz bolničke postelje, te se nagađalo o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju. Kako Hasan nije odgovarao na naše pozive, stupili smo u kontakt sa njegovom bivšom suprugom, pevačicom Zlatom Petrović.

Naime, Zlata nam je otkrila da je danas razgovarala sa Hasanom, te da je pevač imao intervenciju na srcu, kao i da je još u bolnici.

- Hasan je dobro. Ja sam se odsekla kada sam po portalima videla njegovu fotografiju iz bolnice. Odmah sam ga pozvala da vidim o čemu se radi. Imao je jednu malu intervenciju, ništa strašno. Imao je to neko preskakanje srca, normalno priča, sada je sve u redu. Nije ništa ozbiljno. Čuli smo se i sve je u redu, on je hteo odmah večeras da ode iz bolnice, ali će ipak poslušati lekare i prenoćiti, a sutra bi već trebalo da ga puste. On kaže da mu je dobro sada - rekla je Zlata i dodala:

- U sadašnje vreme za minut ne znaš šta može čoveku da se desi, ne smem više ni telefon da otvorim da ne bih videla da je neko umro i slično... Užas. Ja sam dobro, ne volim ni da idem kod lekara. Neka mi bude šta bude. Osetim povremeno glavobolje zbog ovog vremena i to je to.

Podsetimo, Dudić se pre nekoliko meseci nalazio u teškom zdravstvenom stanju, kada je smešten u Kliničko-bolnički centar Zvezdara usled komplikacija zbog korone, a nakon što se izborio sa virusom, pevač je priznao da je jedva izvukao živu glavu.

Autor: M.K.