Glavna tema ovih dana u regionu je veza pevačice Tanje Savić i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića. Međutim, u domu Stanivukovića nisu baš zadovoljni tom pričom. Gospava, baka Draška Stanivukovića, energična starica poreklom s Manjače, za medije kaže da pevačica i njen unuk nisu zajedno.

Draškova baka kaže da ju je veoma uznemirilo obraćanje Tanjinog muža Dušana Jovančevića, kao i reči koje je izgovorio na račun još uvek zakonite supruge.

Ona priznaje da unuka još nije stigla da ispita o novoj devojci.

Priča o Drašku je, kako kaže, pogađa, jer je on unuk kojeg je podigla. Zato je Draško redovno obilazi, pa je tako bilo i sinoć.

Otkako je postao regionalna politička zvezda i najmlađi gradonačelnik u istoriji Banjaluke, baka Gospava kaže da je ponosna na svog unuka.

Stanivuković redovno objavljuje fotografije i video zapise sa bakom na društvenoj mreži Instagram, a ona kroz osmeh kaže:

TANJIN MUŽ MOŽE SAMO DA MU PRETI, NIŠTA DRUGO

Kako se povodom navodne veze Tanje Savić i Draška Stanivukovića oglašavao i njen još uvek zakoniti suprug Dušan Jovančević, i uputio pretnju mladom političaru, baka Gospava kaže: - Ja imam kućni telefon, pa meni deca ne smeju svašta da pričaju, da se ne sekiram. Ja Draška mnogo volim, obožavam. Sina sam izgubila, a on njegovo ime nosi. On je meni sve u životu. A taj ludi muž ako preti, od toga nema ništa. To vam kažem 100 odsto. Sin moj Dragan juče za doručkom kaže: "Nema šta se neće pisati, nemoj se ti sekirati".