Na drugoj godini studije se oženio Belgijankom, a danas živi u srećnoj zajednici sa Jelenom koju je, kako on kaže, prosio i bio odbijen, ali nikada neće prestati da pokušava.

Glumac Tihomir Stanić rođen je u Šeškovcima, a detinjstvo je proveo u Kozarskoj Dubici. On je napravio mnogo uspeha do sada, te su neka od važnijih ostvarenja u kojima je glumeo - "Kraj dinastije Obrenović", "Lajanje na zvezde", "Zona Zamfirova", "Ubice mog oca"...Međutim ono šta je vrlo interesantno u njegovom životu jeste to da je on imao kako on kaže uspešan brak sa Belgijankom sa kojom se na vrlo neobičan način venčao.

- Na drugoj godini studija oženio sam se Belgijankom Lilijan Luis Vermirš koja je za mene tada bila savršena žena, a ja joj nisam bio dorastao. Venčali smo se 1979. u mesnom uredu sela Ševarlije da bi ona dobila stalni boravak. Sećam se da sam jednog jutra probudio svog kuma Rajka Ručnova iz Dubice, otišli smo kod matičarke Gordane kod koje je Lilijen sama otkucala venčani list, a ona je na kraju čestitala mom bratu Miomiru kao da je mladoženja - priseća se uz smeh Stanić.

On je sa Lilijen Luis bio u braku do 1991. godine, jer je kako on navodi njoj bilo teško da zbog euforije živi u Beogradu.Nakon njihovog kraha braka ona je otputovala u Toronto i tamo zasnovala porodicu. Sa Belgijankom nije imao dece.

Ubrzo je poznao i svoju sadašnju suprugu Jelenu - 1. septembra 1991. godine, na areodromu Hitrou u Londonu. Vraćao se sa festivala u Edinburgu kada su mu pokazali kako glumac navodi jednu prelepu devojku:

- Pitao sam je koji je razred, a ona mi je odbrusila da studira dramaturgiju i na moju konstataciju: Ti mene sigurno moraš znati, ja sam glumac, samo rekla: Nikad čula. Zanimljivo je da je taj trenutak našeg upoznavanja zabeležen kamerom, jer je ekipa Doma kulture Studentski grad, koja je snimala našu turneju sa predstavom Ženski orkestar, snimila i taj momenat. Mislim da je to bila sudbina. Ubrzo smo postali nerazdvojni - izjavio je srpski glumac tada.

Godinu dana kasnije počeli su da žive zajedno, kada su dobili ćerku Milenu Hanu koji je bio kako on kaže jedan od presudnih trenutaka u njegovom životu. A jedanaest godina kasnije i drugu ćerku Sofiju Nađu.

Tika Stanić nedavno je izjabvio i to da sa sadašnjom suprugom nije u braku:

- Jelena, moja sadašnja partnerka, neće da se uda za mene. Nedavno sam je ponovo zaprosio, odbila je - kaže glumac, koji čini se neće prestati da pokušava kazao je u jednoj emisiji.

Tada se osvrnuo i na svoj prvi brak i jednostavno prokomentarisao:

- Moj brak pre ovog nije bio neuspešan. Bio je uspešan, samo je trajao deset godina. Jako je uspešan bio, i sad sam u jako dobrim odnosima sa bivšom ženom. I posle sam išao u Belgiju - rekao je Tika početkom ove godine u jednoj emisiji.

Autor: M.K.