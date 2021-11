DIRLJIVO! Goca Božinovska SLOMLJENA od bola zbog Merimine smrti! Otkrila da su imale DOGOVOR koji se NIKADA neće ostvariti!

Goca Božinovska se oglasila i otkrila kako se osećala nakon informacije da je njena koleginica Merima Njegomir skončala život nakon duge i teške bolesti.

Pevačica Goca Božinovska oglasila se nakon informacije da je njena koleginica Merima Njegomir napustila ovozemaljski svet. Merima se borila protiv opake bolesti, a Goca kroz suze je opisala kako se oseća u ovim trenucima.

Merima i Goca su se svojevremeno družile i bile izuzetno bliske prijateljice sa estrade, davale su podršku jedna drugoj, pa pevačica ne krije da ne može da dođe sebi nakon ove tužne informacije.

- Slomljena sam, sad sam saznala i ne mogu da verujem, pa kako to tako odjednom? Ljudi moji šta se ovo dešava? Čula sam da joj je Novak kupio lek, to me je sinoć tako obradovalo. Sutra slavim i baš pred mog sveca sam molila Boga da joj bude bolje. Pre dve nedelje smo se čule tad sam prvi put i čula da je teško bolesna i verovala sam da će se izvući. Imale smo dogovor da sad kad se prolepša vreme ona dođe na vikendicu na Savi koju ima, a koja je blizu moje kuće, pa da se vidimo i ceo dan provedemo zajedno… Eto, do toga neće doći. Moje duboko saučešće porodici, mnogo mi je teško - rekla je Goca Bozinovska.

Autor: M.M.