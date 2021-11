NAJPOZNATIJI ESTRADNI MAKRO ŠOKIRAO DETALJIMA: Prostitutke koriste ljudi koje svi dobro znamo! JEDNA JE OBRADILA 9 KLIJENATA ZA VEČE!

Skandal!

Mihailo Maksimović nakon priznanje pred Višim sudom u Beogradu da je posredovao u prostituciji otkrio je detalje svojih početaka.

- To je bilo slučajno. Upoznao sam u zatvoru jednog druga. Robijao sam zbog nekih dečačkih nestašluka, on se isto bavio time. Kada mi je rekao, prvo sam počeo da se smeje. Onda sam razmislio, probao sam kako mi ide i shvatio sam da sam stvoren za to. Imao sam 22 godine - kaže Maksimović.

On je dodao da su retke devojke koje napreduju u tom poslu.

- Meni se desilo slično, nisam hteo prvoj klijentkinji da pokažem da sam amater, sva sreća ona je bila iskusna u tom poslu, maltene je ona mene učila. Nisam više u kontaktu sa njom. Retke postanu madam, a neke nazaduju - naglasio je makro.

Postoje tri nivoa prostitucije i od toga zavisi kakva će klijantela i zarada biti.

- Ima tri nivoa prostitucije, niži, srednji i viši. Ulični, salonski i eskort. Salonski je saloni za masažu. Elitna prostitucija uključuje putovanja, druženje, animiranje, dužu satnicu sa klijentima, ekskluzivna mesta. Razlika je u nivou klijenata, u nivou devojaka. Ja mogu da budem ponosan na devojke sa kojima sam radio, birao sam sa kojima radim. Birao sam one koje su dobre kao ljudi i sa kojima mogu da imam korektnu saradnju - kaže Maksimović.

Seks je individualna stvar, Mihailo Maksimović kaže da on sam skoro bio oženjen prostitutkom.

- Ja sam bio skoro oženjen sa prostitutkom. Ne baš oženjen, nego skoro oženjen. Moj pogled na seks je drugačiji, ja mu ne dajem nikakav značaj. Poštujem monogamne parove, ali razumem i one druge koji su dolazili kod mene da uzmu drugu devojku. Pogled na seks je potpuno različit i individualan - kaže Maksimović i dodaje da je bilo devojaka koje su imale svoje momke, koji su znali čime se one bave i to im nije smetalo.

- To su ljudi iz našeg okruženja koje mi gledamo i poznajemo. Sigurno 40 posto muške populacije je koristilo usluge prostitutke. Razlika izumeđu odnosa muškarca i prostitutke i muškarca i svoje devojke ili partnerke je taj što je sa prostitutkom on opušteniji - kaže Maksimović.

On je dodao da prostitutke imaju radno vreme, kao i svi zaposleni, osam sati dnevno.

- Za to vreme otprilike mogu do tri klijenta da usluže. Rekord je bio devet za osam sati. Devojka je to samovoljno htela - kaže Maksimović.

Autor: M.M.