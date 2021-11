MAKRO PROGOVORIO O TIJANI AJFON I SANJI STANKOVIĆ! Otkrio da li ih poznaje, pa SOČNIM detaljima šokirao javnost!

Šok!

Najpoznatiji balkanski makro Mihailo Maksimović progovorio je o učešću njegovih seksualnih radnica u rijaliti programima.

- Ja sam se svađao sa njima kad su ulazile u rijaliti programe. Nisam smatrao da je to korisno za posao. Po meni to više odmaže nego što pomaže. Ono što je interesantno to su te naslovne strane, klijenti to vole. Ali ja nijednoj radnici nisam mogao da zabranim ulazak - kaže Maksimović.

On je dodao da je jedini uslov za ulazak njegovih seksualnih radnica u rijaliti bio da ga ne spominju.

- Uslov je bio da me ne spomenu kada uđu, ja sam svima rekao da me ne spominju. Nekada se dešavalo da me spomenu neki, pa sam ih ja grdio, jer meni to nije tada odgovaralo - kaže bivši makro.

Spominjala su se imena Božana Vujinović, Mimi Oro, TIjana Ajfon, Sanja Stanković, a nekadašnji makro kaže da sve imaju njegove simpatije.

- Devojka je dosta promovisana u medijima, verovatno živi svoj život i Mimi oro sam gledao u rijalitiju, meni je ona jako simpatična, mislim da je iskrena i da se ne folira. Tijana Ajfon, i ona mi deluje simpatično, neposredna je, spontana. Sve tri devojke imaju moju simpatiju - kaže Maksimović.

On se osvrnuo na neprilike koje je Sanja Stanković imala u Zadruzi.

- Sanja Stanković, vidim da je imala neprilike u rijalitiju, neka povezivanja, posmatrao sam je. U zatvoru sam bio prinuđen da gledam to. Gledao sam Sanju, video sam da je imala neprilike, ali je sve negirala.

- I ti njih ne poznaješ lično? - glasilo je pitanje voditeljke, na šta je Maksimović imao zagonetan odgovor:

- Ne, mislim ja sam ih viđao po klubovima sa nekim društvom, i to je to - kaže Maksimović kroz osmeh.

Autor: M.M.