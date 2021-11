'DROGIRALI SMO SE I PILI!' Muž Tanje Savić preti KOMPROMITUJUĆIM SLIKAMA pevačice! Skandaloznim detaljima ZGRANUO javnost!

Drama oko Tanje Savić, Draška Stanivukovića i njenog još uvek zakonitog supruga Dušana Jovančevića se danima ne smiruje.

Otkako se pročulo u javnosti da je pevačica odlepila za političarem, njen muž ne prestaje da šokira javnost skandaloznim detaljima iz njihovog braka.

Naime, Dušan je sada otkrio da su se on i Tanja zajedno drogirali, nakon čega su pravili eksplicitne snimke koje će on kad-tad objaviti u javnosti.

- Uopšte mi nije bitno šta pričaju Draškovi i kako me komentarišu. Znam šta je istina, ne plašim se nikoga i znam šta pričam u svakom trenutku. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Mojoj privatnoj arhivi nema kraja, a Tanja se plaši jer zna šta je sve radila dok smo se najviše voleli, to je bilo kao u onim filmovima za odrasle. Nisu u pitanju samo snimci, javnost će uskoro da lista slike na kojima se vidi kako se Tanja drogira, pijana da ne zna gde je levo. Sve imam crno na belo - kaže Dušan, Tanjin još uvek zakoniti suprug, i otkriva gde su nastale sporne fotografije s kojima planira da izađe u javnost:

- Pre haosa s decom viđali smo se u Novom Sadu. U hotelu koji sam iznajmljivao - to je zapravo bio stan na dan dan, tamo smo se drogirali i pili. Znate već koje su to droge. Ona najlepša što ulazi na nos, a to je kokain. U pitanju je hotel "Prezident", setiće se ona, da joj se osveži pamćenje. Šta mislite, šta će da se desi kad javnost vidi šta radi majka moja dva sina? Na čijoj strani će biti zakon? Ko je podoban roditelj? Sve ima svoje.

Nakon ovih brutalnih optužbi i javnih pretnji Dušan kaže da bi je on rado uništio, ali zbog sinova će ipak voditi računa koje će snimke i slike dati medijima, kako bi, koliko-toliko, zaštitio sinove.

- Znam ja kako i kad da reagujem. A tek kakve snimke imam, to ako izađe, ona je gotova. Naravno, pazim i ja jer, kakav sam otac ako moji sinovi to posle vide? Oni su već veliki, telefone ne ispuštaju iz ruku, neću da idem toliko daleko, ali ljut sam mnogo. Mogu i može mi se da radim šta god poželim jer za sve što kažem imam dokaze.

