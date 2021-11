UDARILA NA DRAŠKA! Kija PRIZNALA da je imala OKRŠAJ sa Stanivukovićem: NIJE DŽENTLMENSKI, ĆUTIŠ I OSTAVIŠ PROSTOR ZA SPEKULACIJE!

Revoltirano istakla da nije deo ljubavnog trougla!

Kija Kockar progovorila je o povezivanju medija sa navodnim ljubavnim parom Draškom Stanivukovićem i Tanjom Savić i još jednom javno demantovala da ima bilo kakve veze sa njima i sa pisanjem medija.

- Više mi je dosadno da se ponavljam kao papagaj. Odmah sam to demantovala, jer nema nikakve veze sa mnom. Ono što sam posle čitala, stvarno želim da se udaljim od svega toga, nekih bivših odnosno sadašnjih muževa, odvratnih izjava. Zaista kada sam videla sve to postalo mi je muka, i htela sam da se što pre udaljim od svega toga - rekla je Kija.

Ona je dodala da je imala i okršaj sa gradonačelnikom Banja Luke, ali je kasnije shvatla da su stvari veoma komplikovane.

- Kad vidite dvoje mladih ljudi i spojite ih, nervirala sam se. I ja sam imala veliki okršaj sa Draškom, jer sam mislila da su se svi urotili protiv mene i da mi nameštaju, ali kada sam shvatila da su neki stvari komplikovane i nije tako kao što izgleda onda sam počela da se smejem - kaže Kristina Kockar.

Ona je još jednom naglasila da nije deo ljubavne priče Staivuković-Savić.

- Ja nisam deo tog ljubavnog trougla. Nije džentlmenski što se ta muška strana nije od početka oglasila i objasnila da ja nemam veze sa tim, ali ja sam demantovala i mislim da nema smisla da se više ponavljam. To što oni ćute, njima to odgovara da se tako provlače u medijima. Ne mislim da je svaka reklama dobra reklama, nisam u tom fazonu. Kada ćutiš ostaviš prostora za spekulacije, a nekome to očigledno odgovara - kaže Kija Kockar.

