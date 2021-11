HAOS NE PRESTAJE! Mensur pronašao Milicu, ona zapretila da će se PRESELITI, a onda je otkriven RAZLOG SUKOBA! (VIDEO)

Drama!

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić su se posvađali u spavaćoj sobi zbog toga što se ona pokrila jorganom dok je u spavaćoj sobi bilo topla. Ona je otišla do pušionice, a on je posle nekoliko minuta krenuo za njom i došlo je do nove svađe.

Ja ti kažem dođi, ti ne dođeš. 15 puta da ti ponavljam... Što sad nisi pokrivena? Shvati da toplota unosi nervozu - pričao je Mensur.

Jedan krevet ti, jedan ja i neće niko nikome da smeta - odgovorila je ona.

Ograničena si. Srećo, šta će ti jorgan na 40 stepeni? - pitao je on.

Ako meni ne smeta, što smeta tebi? - uzvratila je Milica.

Ne smeta mi, nego ne treba. Šta će ti jorgan na 40 stepeni? - pitao je Mensur.

Naći ću krevet drugi do kraja nedelje - rekla je Milica.

Nemoj da lupetaš, isteraću te. Nećeš nikad da se vratiš u moj krevet - nastavio je on.

Mnogo sam se uplašila, ti ćeš meni da naređuješ... Unervozio si se od kad se spomenulo ime jedne osobe, od tad si se promenio - istakla je Veselinovićeva.

Milica je potom rekla Mensuru da gleda u neku žensku osobu i da se smeška, a da ona mora da spusti pogled kad neki muškarac prođe. Mensur je priznao da je nervozan što se pored njega ljube Viki Mitrović i Marko Osmakčić, da ne može da sluša to.

Pih, seljačino, gde te nađoše - pričao je Mensur o Osmakčiću.

A tu nervozu na mene prebacuješ. Iznerviralo te je cmakanje pored nas. To i mi radimo - zamerila je Milica.

Hajde da smo budni, da je termnin za spavanje... Svi smo tu, pričamo, čujemo - nastavljao je Ajdarpašić.

Svima to smeta - istakao je Đedović.

To je naviklo da se j*be 24 sata. Ja sam taj prvi koji krene u pola 7, ali tad svi legnemo da spavamo... Ja ne bih mogao kad neko leži pored mene- besneo je Mensur.

Autor: M. P.