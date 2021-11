'TANJA JE LEZBIJKA!' Muž folk pevačice se ne zaustavlja, ponovo iznosi njen prljav veš - evo kako je saznao za njen S*KS SA ŽENOM u hotelu u Beču

Novi skandal još uvek zakonitih supružnika!

Dušan Jovančević, suprug Tanje Savić, mesecima unazad iznosi prljav veš o njoj, a sada je javnost šokirao novim detaljima. Nakon što je zapretio njenom dečku Drašku Stanivukoviću, a potom i otkrio da su se njih dvoje navodno drogirali i orgijali u jednom hotelu u Novom Sadu, on je otišao korak dalje. Ovoga puta on tvrdi da je Savićeva bila u lezbo-akciji s jednom devojkom iz Beča.

Kad je već sve ispričala o meni, 'ajmo sad malo da otkrijemo detalje i o njoj. Ti detalji nisu poznati javnosti. Pitajte je za ime Narcisa i šta joj to ime znači. Šta su radile zajedno gole u krevetu posle jednog njenog nastupa u Beču. Inače, ta devojka živi u Beču. Tanja mi je ispričala kako ju je smuvala posle nastupa i da su završile u njenoj hotelskoj sobi. Nije mi bilo svejedno kad sam to čuo. Lično mi je Tanja to rekla. Pohvalila mi se. Zamislite. Neću da ćutim, neka me osude, ali istina o njoj mora da izađe - ogorčeno priča Jovančević.

Na pitanje da li je Tanja bila u toj lezbo-aferi pre ili tokom braka s njim, Jovančević odgovara:

- Malo pre našeg braka. Rekao sam joj da je to trebalo da mi ispriča pre nego što sam se oženio njom. Da sam to znao, nikada se ne bismo venčali. To bi sve promenilo. Žestoko smo se posvađali. Kad je videla moju reakciju, rekla mi je: "Ma daj, bre, šta ti je, to je svaka cura probala s drugom devojkom, da vidi kako je to." Ja sam je samo pogledao i nisam mogao da verujem šta slušam, a ni šta priča, jer mi se pri upoznavanju predstavila kao fina porodična žena - tvrdi on.

Jovančević kaže da je prešao preko ove gej akcije jer je iskreno voleo pevačicu.

- Nemam ništa protiv takvih akcija, ali je trebalo da znam pre braka za to. Ja ne bih planirao život s njom jer mene žene s takvim avanturama ne zanimaju. Već je bilo kasno, morao sam to da prihvatim iako me je mesecima mučilo. Na miran način sam pokušavao da se dogovorim s njom, ali nju to ne zanima. Ako vam bude rekla da lažem, evo imam jasnu poruku za nju: Probaj me, pa ćeš videti šta ću otkriti sledeći put. Znaš ti dobro šta je to! Kad ona može tako da laže o meni ovoj narod, e onda mogu i ja da pričam istinu koju sam dugo krio. Dosta mi je njenih laži - poručuje Jovančević.

Autor: pink.rs