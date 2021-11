Više ne zna kako da izađe na kraj sa njim!

Medijski rat Tanje Savić i njenog supruga Dušana Jovančevića ne prestaje, a u sve je umešan i njen novi izabranik, političar Draško Stanivuković. Jovančević je putem medija pretio političaru, dok je o svojoj supruzi po ko zna koji put izneo prljav veš. Najavio je i haos čim dođe u Srbiju, a sada bi pevačica da ga u tome spreči.

- Jednom prilikom je mačak ogrebao našeg mlađeg sina pored usne, a kad ga je Dušan video na kameri odmah je rekao da sam ga ja udarila i da ga maltretiram. Sin je rekao: "Ne, ne, tata, mačak je", ali sutradan je već bilo u novinama da ja maltretiram dete. Ponekad isto tako i deca manipulišu mnome, kao što je on nekad, jer uz takve roditelje i oni uče kako da postanu manipulatori - ispričala je Tanja u "Premijeri".

- To je zbog neznanja, a i tih malih godina, pa oni, ne znajući na čiju stranu da stanu, počnu da koriste to što su im roditelji u svađi jer im se može. Ali pregrmeli smo i to. Sad smo u mirnoj luci. Jako nam je lepo. Oni mi traže da ih ušuškam svaku noć i da ih hranim. Ja im za doručak spremim palentu ili griz, nešto što može da se daje na kašiku, pa im dajem kao ptičicama. To mi tako ispunjava srce - dodaje ona.

- Moć manipulacije koju je Dušan imao nada mnom je takva da se navučeš na nekoga ko nije vredan pomena. Ja sam njega volela kao Boga i bila slepa pored očiju. Ali kad se probudiš iz tog horora shvatiš kakve si sve prilike propustio, da je život tekao pored tebe zbog osobe koja te nije zaslužila, a kojoj si ti pružila pažnju maksimalno. On je mene okrenuo protiv roditelja - dodala je Savićeva, rešena da iznese sve u javnost.

- Šta sam ja znala sa 24 godine? Videla sam Zlatnu obalu i pomislila koliko je sve to divno. Videla sam i te lepe, zelene oči i pala na njih. Nije ko imao da mi kaže: "Stani, nemoj". Otišla sam tamo i bila sama. U tom postporođajnom periodu sam sama odgajala decu, dok se on opijao po kafanama. Ja sam bila mrtva umorna, a na sve to sam morala da pazim da on nešto ne pravi kada se vrati takav kući - kazala je.

- Govorio mi je ironično da sam Sveta Marija kako bi me udario tamo gde me najviše boli. Ja sam uvek volela da pomažem ljudima, pa sam tako htela i njemu da pomognem, da ga oplemenim. On ne sme sada da dođe u Srbiju, a bilo bi lepo da skupi hrabrost i da dođe, pa da odgovara za sve što je učinio meni i deci. Daću sve od sebe da mu se zabrani ulazak u Srbiju i da mu se izrekne zabrana da ne može da nam priđe - istakla je pevačica.

- Zabranila bih mu da spominje moje ime. Stavila bih mu flaster preko usta, ali to ne mogu da uradim. On je za mene vazduh, a on misli da još uvek ima šanse kod mene. Misli da sam još uvek ona ista naivna Tanjica, ali ja sam žena koja će u martu sledeće godine napuniti 37 godina. Prošla sam bolnu životnu školu koju ne bih poželela ni najgorem neprijatelju. Bog nam daje onoliko koliko možemo da podnesemo, a ja sam iz svega ovoga izvukla zaključak da moram da mislim na sebe - navodi Tanja.

- Ako ja ne budem mislila na sebe, to neće učiniti niko drugi. Kada se svetla i kamere ugase, kada padne zavesa, ja ostajem sama sa sobom i štitim sebe od takvih ljudi kao što je on. Ja sam zbog njega toliko omrzla alkohol da već dve godine, koliko nisam sa njim, nisam okusila čak ni kap alkohola - zaključila je Tanja.

Autor: D.T.