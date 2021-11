Dirljiv govor Ane Bekute na komemoraciji Marini Tucaković: Život mi je promenila, bez nje me ne bi bilo (VIDEO)

Na najlepši mogući način oprostila se od dugogodišnje prijateljice.

Na današnjem komemorativnom skupu u čast Marine Tucaković, koja je od posledica teške bolesti preminula 19. septembra, govorila je njena dugogodišnja prijateljica i saradnica, pevačica Ana Bekuta.

Ovo je već treći put u deset dana da stojim pred svetom, kao danas, i govorim o nekome koga sam volela i koga odjednom više nema. Poslednjih nedelja češće sam plakala i čitala posmrtne govore, nego što sam pevala i radovala se... - započela je Bekuta, a potom nastavila:

- Marina mi zasigurno neće zameriti, od mene i svih vas očekuje smeh umesto suza, i da bi htela kada je budemo pominjal ida to bude bez patetike i plača. Na početku moram da kažem da je Marina Tucaković meni zaista promenila i ulepšala i život i karijeru. To nije floskula kakvu ljudi obično prosipaju kada ode neko drag - to je istina koja stalno mora da se naglašava, sasvim sam sigurna da moja karijera ne bi bila ovakva kakva jeste da Bog nije spustio ruke na Marinu Tucaković i obdario je onakvim talentom. Bez ikakvog uzdržavanja kažem - zbog Marine Tucaković imam hitove, zbog nje se volim sa svojom publikom, zbog nje mi publika veruje u to što pevam... Zbog nje sam to što jesam kao pevačica. Marine bi sigurno bez mene i bilo, mene bez nje ne bi. Marina Tucaković je poznavala ljudsku dušu u tančine... - govorila je Bekuta, koja je svoje izlaganje završila bitnom porukom.

Marina Tucaković je bila beskrajno nadarena, mudra, pronicljiva i duhovita žena. O njenom humoru se malo zna i njene fore se malo pominju - ona je znala fantastično da se šali i sa životom i sa smrću, pa čak i sa bolešću. Tako mogu samo najveći i najhrabriji od nas. Oni koji se panično boje smrti, jednako se boje i života. Marina se nije plašila ni jednog, ni drugog. Kada je otkrila da je teško bolesna, neki od nas su joj govorili da bi trebao da prestane da puši. "A što, da neću možda da dobijem rak pluća?", govorila je tad. Postoje situacije u našim životima kada svako ima svoju sudbinu i biramo hoće li te ona odbaciti u ambis tuge ili ćemo joj i dalje prkositi. I danas vas molim da odaberemo smeh i da nakon ovog memorijalnog skupa pričamo o najjačim forama Marine Tucaković, o njenom humoru i dosetkama koje su nas sve održavale u životu.

Njen govor u celosti poslušajte u nastavku:

Autor: D.T.