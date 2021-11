'DALILA, DOZOVI SE PAMETI' Ljuba Pantović predvidela PAKAO koji joj je sa Majom priredio Car: Uradio je ono što je ona Dejanu!

U "Zadruzi" više ništa nije isto - Dalila, koja je ostavila supruga Dejana posle pet godina braka zbog Filipa Cara, sada je ponovo sama, budući da je zavodnik iz Crikvenice njoj iza leđa obnovio vezu s Majom Marinković.

O iznenadnom preokretu svi bruje, a mi smo pozvali Dalilinu prijateljicu i bivšu učesnicu "Zadruge" Ljubu Pantović, koja je sve ovo predvidela.

Od početka nisi bila za vezu Dalile i Cara. Kako komentarišeš ovaj nagli preokret, njegovo udaljavanje od Dalile i pomirenje s Majom?

Uopšte nisam iznenađena i znala sam da će se to desiti. Ono što me zbunjuje je Dalilina naivnost u celoj toj priči sa Filipom. Da stavimo sa strane to šta je i na koji način uradila Dejanu, što apsolutno ne podrzavam, da li je moguće da je ona pomislila da će joj opstati veza sa čovekom poznatim po tome što trči za ženama i koji je u stanju da joj sve ono kaže što je kazao?! To je trebalo da joj bude momentalni znak da ga otkači i nastavi sama. Previše se oslonila na savete sa strane i uopšte ne sluša sebe. Greška za greškom. Nadam se da će se sad dozvati pameti.

Car je posle žurke imao žestoki seks s Majom. Kako će biti Dalili kada to bude videla?

Iskreno, o tome je trebalo da razmišlja ranije. Znalo se da će Maja ući i sve je bilo osamdeset odsto jasno šta će se dešavati. Sad će gledati šta je ona uradila Dejanu i neće joj biti dobro uopšte. Prekršila je zlatno pravilo “nikad ne radi drugom ono što ne želiš da rade tebi”. Jednostavno, onim što je ona uradila, izbila je sebi svaki adut da se žali na novonastalu situaciju. Strašno bih je iskritikovala da mogu da je vidim. I neka je ovo dozove pameti da se okrene sebi i počne da radi bilo šta u svoju korist. Do sad je totalno autodestruktivna.

Car čak nije udostojio Dalilu da sa njom popriča i zvanično raskine, već je ignoriše i prećutno se pomirio sa Majom. Da li je to zaslužila posle svega što je žrtvovala zarad njega?

Ovo je mnogo složenije pitanje nego što se čini. Ona je sve žrtvovala zarad sebe i svojih želja, a ne radi Filipa. Niko nju nije terao ni na šta, sve je apsolutno njen izbor i njena želja, sve što je uradila. Kao što rekoh, posle prve ružne reči je trebalo da ga šutne i stavi mu do znanja da tako sa njom ne može. A ona mu je pokazala da može da radi šta hoće i da ona ne ceni sebe. Zašto bi je on cenio onda? Kamo sreće da ona gleda svoju gu*icu kao što on gleda svoju, ništa od ovoga se ne bi desilo. On je ustvari uradio sve isto kao ona Dejanu.

Hoće li Dejan sada likovati i naslađivati se situacijom, ili će se drugačije ponašati?

Ima pravo da likuje i da se naslađuje. Ja ne mogu da ga krivim ni za šta, zato što je on bio i ostao jako korektan prema njoj. Biće mu drago jer je ona njega užasno povredila i ponizila. Ne postoji osoba na ovom svetu kojoj neće biti drago da gleda kažnjavanje osobe koja joj je nanela zlo ili je povredila. Tako i Dejan. Samo što je on u velikoj prednosti što se tice zahlađenja osećanja i patnje. Jako mi je žao što su se rastavili, pogotovo na ovako odvratan način! I ovo nije kraj, oni su tek na 1/3 puta između ljubavi i mržnje, još je taj stadijum besa koji nije toliko opasan koliko prezir, mržnja i osveta koji dolaze kasnije

Autor: D.T.