Letelo perje!

Darko Lazić i njegova bivša partnerka Marina Gagić navodno su se sreli oči u oči u Osnovnom sudu u Rumi, gde je održano drugo ročište po njenoj tužbi za starateljstvo i alimentaciju. U sudnici je navodno došlo do konflikta između bivših partnera koji nisu mogli da se dogovore oko visine alimentacije, ali i starateljstva nad njihovim sinom.

- Marina je došla prva, a Darko je kasnio. Čim je ročište počelo došlo je do nesuglasica. Darko je odmah ustao i rekao kako on nema primanja i kako za dete može da izdvoji 25.000 dinara mesečno, čemu se usprotivila druga strana. Marinin advokat je istakao kako za prvo dete daje duplo više i da to nije u redu - govori izvor.

- Na to je ustao Darko i rekao da Lorena živi u gradu i da je za dete koje živi u gradu potrebno i više novca što je Marinu totalno izrevoltiralo. U svom izlaganju ona je rekla kako je to sramno i kako neće dozvoliti da se ponižava njeno dete samo zato što živi na selu. Darko je na to ustao i rekao "Dobro, eto, mogu da dam 30.000" na šta mu je ona dobacila: "Nismo na pijaci pa da se cenkamo. U pitanju je tvoje dete" - završava izvor.

Autor: M.K.