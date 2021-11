TOPALKO PROGOVORIO O FINANSIJSKOJ KRIZI I ĆERKINOJ UDAJI! Pevač otkrio sve o prodaji BRODA, pa priznao da jedva čeka da dobije UNUČE!

Topalko je za predstavnike medija otkrio sve detalje koji se tiču njegovog privatnog, ali i poslovnog života, a i o tome kako funkcioniše njegov odnos sa zetom, ali i kako se odvija potražnja za njegovim brodom.

Za pevača Milana Topalovića Topalka ova godina je bila puna izazova. Osim što se suočio sa finansijskom krizom, nedavno je i na oglase za prodaju stavio svoj brod koji ceni 40.000 evra. Za njega ga vežu posebne uspomene, a kako kaže, neće pa prodati ispod cene.

- Pitanje je da li ću da ga prodam, na oglasu je. Ali neću ga prodati pošto-poto. Brod ima cenu ispod koje ga ja neću dati. Ne bih voleo ni da ga prodam, ako uspem da zaradim novac, pa da napravim izložbeni brod za sajam nautike, ali videćemo još - rekao je Topalko.

Na pitanje kako je prihvatio činjenicu da njegova naslednica više ne živi u porodičnom domu, Topalko kaže:

- Srećna okolnost je što ona živi blizu, i onda može doći kad god hoće, nemam taj osećaj da se odvojila od nas, često je sa nama - kaže on i otkriva kako je ruku svoje ćerke predao Draganu Gagi Aleksiću.

- Ništa, samo sam mu čestitao (smeh).

Sa mužem svoje ćerke je u odličnim odnosima, a kaže, on priželjkuje mu Helena što pre podari unuče.

- Ja ne znam. To je božija volja. Ako se misli da je trudna nije trudna. Ja sam se isplakao sedam dana pre nego što su se oni venčali, da ne bih taj dan. Velika je to sreća. Normalno je da smo u dobrim odnosima. Bilo je zanimljivo to kada sam išao kod njih na slavu, ja vozim i idem kod ćerke na slavu, kao neki deda. Naravno da sebe mogu da zamislim u ulozi dede. Ja ću biti najbolji deda na svetu. Priželjkujem unučiće, ali oni odlučuju o tome.

O biznisu stan na dan koji su pokrenuli Helena i njen muž, Topalko kaže da njegovoj ćerki sve ide od ruke.

- Helena je odlična u poslu, sposobna je. Tu je mnogo ispred mene, jer sam ja samo pevač, a mnogo je bitno da budeš sposoban u poslu, da bi imao karijeru, a ja sam za to smotan. Ona može da radi više poslova u isto vreme, sve ono što ja ne mogu. Ona sve radi u dogovoru sa svojim mužem, imaju stanove u centru grada za izdavanje. Vidim da rade dobar marketing, sve je top.

Iako je muzičku branšu epidemiološka situacija potpuno poremetila, te su finansije bile veliki problem mnogih, pa i Topalka, on ističe da nikada od ćerke ne bi tražio ni dinar, bez obzira što Helena briljira u biznisu, ali ističe da bi ona sigurno tražila od njega novac da joj je potreban.

- Da ja dođem u situaciju da tražim od ćerke pare, pa odmah bih se vratio u Trudovo da se bavim poljoprivredu. Ona zna da je to ne bih prihvatio, taman se mučio - kaže on i dodaje:

- Ona je drugačija, ona bi rekla sigurno da joj treba novac. Nisam joj ja pomagao u biznisu, ona je sve to sa svojm čovekom uradila.

Mnogima je zet kao drugi sin, a Topalko otkriva da ništa drugačiji nije ni njegov odnos sa Aleksićem.

- Ja Gaga stvarno volim, on je čovek po osobinama kao da sam ga je napravio, više liči na mene nego Helena, naravno da ću ga voleti. On može sa Helenom i da nema neki odnos, ali sa mnom će imati, jer ja njega gledam kao čoveka, a ne samo kao supruga svoje ćerke - priča pevač i otkriva da je unapred upozorio zeta da njegova ćerka nije baš dobra domaćica.

- Ja sam njemu lepo rekao da ona ne zna u kući da sprema ništa, pitu i ta testa, to može samo u pekari da kupi. Međutim, ona me je demantovala odmah posle toga. Ona je zvala babu da joj da recept i sama ga napravila.

Autor: M.K.