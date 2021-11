Turbulentno!

Sinoćna emisiji "Pitanja novinara", bila je turbulentnija nego inače, s obzirom da je već samo prošle subote sve bilo drugačije! Naime, protokle nedelje na istom mestu se nalazio Filip Car sa Dalilom Dragojević, a sada je Dalilu zamenila Maja Marinković, koja je u vezi sa Filipom.

Odmah nakon brutalne izdaje od strane Cara, Dalila je zatražila razgovor od bivšeg supruga, Dejana, ali ju je on odbio:

Ja njoj ne verujem nijednu reč, kad bih bio gladan i donela bi mi, proverio bih šta je u hrani. Ušla je u neki fazu, da li je izašla iz ludila, pa uviđa, ali nije svesna šta je uradila. Ne verujem joj jednu sekudu, sad da padne ispred mene mislio bih da laže - rekao je Dejan.

Dalila je bila ubeđena da se radi o Dejanovim kalkulacijama i da bi zapravo najviše voleo da joj priđe i poljubi je, što je šokiralo sve prisutne. Ipak, Dejan je nastavio da brani svoj stav i suprotstavio se bivšoj supruzi.

Marko Đedović nije mogao da veruje šta Dalila i Dejan serviraju publici, pa je odlučio da im stane na put. Ubeđen da se oboje foliraju i da su totalno neiskreni, sasuo im je u lice sve što zaista misli, a Dalili se njegovo izlaganje uopšte nije dopalo.

Ja sam rekao da su oboje foliranti, isto vidim što i tada. Oboje se foliraju, ništa meni ovo nije normalno. Dejan kuka, Bože me oprosti, pa člana porodice bi prežalili za mesec dana. Više mi je preko glave kuknjave. Ne mogu da verujem da jedan muškarac toliko kuka za ženom koja mu je ono uradila. A Dalila glumi jaku, što je slabija, glumi jaču. A pokušava i da minimizira ovo što je uradila Dejanu, da ublaži silinu jezivosti koju je sa Carem uradila Dejanu, a Dejan toliko patetiše, da se meni s*re... Muškarac od 190 cm, koji toliko patetiše. Intenzitet mi je prejak. Uopšte nije mala stvar šta je Dalila uradila, kao što nije to što je doživela. I sad kad se sve to izdogađalo, stane ovde i priča o tome kao da je kupila pogrešnu haljinu - rekao je Đedović.

Odmah nakon, došlo je vreme da se Dalila i Car suoče, a sve je zgrozila činjenica da Filip nema empatije prema ženi, koja je ostavila supruga zbog njega i stavila tačku na petogodišnji brak. On je nastavio da je ponižava, a zadrugarka je u jednom momentu ostala bez komentara, zbog čega je napustila Belu kuću.

Mnogo zadrugara se javljalo da komentariše ovu temu, a Stefan Karić bio je ubeđen da bi Car ostavio Maju Marinković, samo kad bi se na vratima Bele kuće pojavila njegova neprežaljena ljubav, Mina Vrbaški.

Mislim da je i ona Zadrugovizija uticala na njih, da su videli da su negativniji. Maja mu je došla kao kec na deset, da su tada krenule svađe, kad je saznao da je Dalila omražena, da je to dosta uticalo na njegov odnos sa Dalilom. Dalila mu je očigledno bila zabranjeno voće, hteo je da napuni ego udatom ženom koja je neosvojiva, ali eto, uspeo je da osvoji nju, jednim delom je i on kriv što je brak upropašćen. Trebalo je da bude iskreniji. Ušao sa Majom u vezu, na Dalilu će se baciti ta ljaga,. Ja sam ostao uz Jovanu i kad je bila izglašavana za najgoru osobu. Ja mislim da je Maja gore stvari radila Caru, da je gore stvari doživljavao od nje. Mislim da se samo peru. Trebalo je da sedne i porazgovara sa Dalilom. Da Maja nije ušla, ostao bi sa Dalilom i bio neiskren prema njoj i dalje. Isto tako da uđe Mina, da mu da malo povoda, on bi Maji: "Jesi se setio šta si mi radila u Beču" - govorio je Karić.

Carevo izlaganje potpuno je razorilo Dalilu, zbog čega je osetila potrebu da se još jednom obrati svima i javno se pokaje zbog onoga što je priredila Dejanu, ali i kompletnoj porodici. Ona je priznala da joj se Car skroz zgadio posle reči koje joj je izgovorio, a ubrzo je progovorila i o potencijalnoj trudnoći:

Da, od ovog dalje ne može. Kad odem do sobe za vreme reklama... Shvatim da sam sama. San mi padne sam na oči od silne neispavanosti, shvatam da ostajem sama i da će to biti mnogo teže kad izađem odavde i to me muči. I sve ovo što doživljavam kroz Careve rečenice. Nema nimalo ljudsosti. Pa bar probaj da kažeš neke stvari drugačije. Sve je bila laž i farsa u koju sam ja poverovala. Nema grižu savesti, empatiju. Boli me to izmišljanje stvari, lupanje ovo, ono. Pa on je lupao, ne ja. On me je naveo da izlupam ta tri parfema, ti si udario pesnicom u taj zid. Ja sam bila tvrđava, igrica... Odzvanjaju mi Dejanove reči u glavi, kad mi je rekao da ću samo biti trofej koji će Filip staviti u vitrinu. Osećam se ogavno, fuj... Ispostavilo se da je Dejan bio u pravu za mnoge stvari. Tek sad osećam šta se dešava, nisam dok sam ja to radila. Sve se izdešavalo jako brzo. I odnos sa Dejanom i sa Filipom... - nastavila je Dragojevićka.

Maji je zasmetalo Filipovo ponašanje, pa je na trenutak posumnjala i da se Car kaje zbog raskida sa Dalilom. Momentalno je reagovala i zatražila od njega istinu, a on je tvrdio da ne oseća ništa prema bivšoj izabranici.

Iako Car neprestano Maji ljubomoriše na Marka Janjuševića Janjuša, zadrugarka je nedavno otkrila da je bila intimna i sa Milanom Jankovićem Čorbom i da sumnja da je ostala u drugom stanju, jer joj kasni ciklus:

Malo se pogrešno protumačilo, mislila sam da sam mogla to da je zanimljivo da joj ispričam jer mi je drugarica, međutim greška. To je nemoguće da se desilo, jer sam ja posle tog odnosa dobila, malo mi je neprijatno da pričam o tome. Ja sam njima jasno rekla sve, pričali smo o tim datumima. Pitala sam je da li je normalno da ti kasni posle tablete. Velike su ovde moralne gromade, da bi se brinuli o mom životu, pošto su ih doveli iz manasitra. Nikoga nisam varala i uradila sam ono što sam želela, pritom bila sam slobodna - rekla je Maja.

Gde je Maja, tu je i Janjuš, pa je Marinkovićeva odgovorila na sve njegove prozivke i jasno mu stavila do znanja da ove godine neće ona biti njegova "zlatna koka". Poručila mu je da sve ide na njegovu čast i da prekidaju svaku vrstu komunikacije, ali da se neće ni raspravljati.

Kada sam rekao da sam počeo više da razmišljam o Kruni i njenoj mami, gde je ona dobacila evo ga opet patetiše. Mislim da nema potrebe da se peckamo. Nisu zaslužile te osobe, koje nisu ovde, da trpe to. Objasnio sam joj da kada me bude dirala, uvek ću joj odogvoriti - rekao je Janjuš.

Dalila i Sandra Rešić nikako ne mogu da nađu zajednički jezik, a gotovo svi komentarišu da je pevačica potajno zaljubljena u Dejana, te da je to razlog njihove netrpeljivosti. One su se sinoć suočile u pušionici, a Dalila joj je zapretila i upozorila je da neće tolerisati njene konstantne upadice i peckanja.

Taman kad se tenzija spustila, Filip je odlučio da saopšti Maji da želi obaviti nov razgovor sa Dalilom, jer je to trebalo da učini odavno. Naravno, Marinkovićeva nije želela za tako nešto ni da čuje, pa se odmah pobunila i jasno mu stavila do znanja da nema poverenja u njega.

Ne mareći za Maju, Car je to momentalno učinio, prišao Dalili, a ona mu je priredila hladan tuš:

Želiš li da porazgovaramo? - pitao ju je on.

Sigurno - odgovorila je ona ironično, a Filip je napustio prostoriju.

Zbog ove scene se dogodio haos, koji je Maja i najavila. Naime, ona ga je pitala o čemu je razgovarao sa Dalilom, a Car je pokušavao da izbegne odgovor na ovo pitanje.

Nemoj da se istresaš na mene, zato što te je odj**ala za razgovor - rekla je Maja.

Oženjeni Nikola Grujić Gruja potpuno je obrnuo ploču i saopštio svoju najnoviju odluku. Naime, on je odlučio da se distancira od Mime Šarac, kako bi eventualno sačuvao svoj brak i porodicu. Iako mu niko od zadrugara nije poverovao u to, on je otkrio da čak više neće ni razgovarati.

Anđela Đuričić i Mateja Matijević dali su jedno drugom još jednu šansu i otkrili da li je došlo do pomirenja, a njegova bivša devojka, Tara Simov, nije mogla da iskontroliše sujetu i ljubomoru zbog njihove sreće i ljubavi.

Jeste, jer to više nije taj Mateja. Ali nije prijatno da gledam, još je Anđela tražila bračni krevet. Radi stvari olako ispred mene. Poslednji dan, dan i po dolazim sebi. Pričala sam da dok je bio u odnosu sa Sanjom da nisam ljubomorna, da bih bila da je neka devojka u kalupu njegove devojke. Ali oni su kao baba i deda, tu strasti i hemije nema. Nema na šta da budem ljubomora. Ljubomoru bih isključila, ali boli. Proleću mi scene našeg odnosa, tu je sve pucalo. Ne bih možda da uporedim to sa našim odnosom. Svakako mi je teško, neću da cmizdrim, da plačem. Krivo mi je i neprijatno, boli me. Nisam ravnodušna prema njemu, ali mi se zgadio, ovo je totalno druga odnosa... Ova osoba i Mateja iz Zadruge 3 su dve neuporedive ličnosti. Sa mnom je pričao bebećim jezikom, plakao... Ja pratim svaki odnos, nelogično bi bilo da ne pratim i njihov. Ona i dalje ima one crte koje su mu smetale, samo ih prikriva - rekla je Tara.

Meni je to smešno, kad me je pitala da nosimo duks zajedničke podrške. Mogu odmah da se odreknem toga, ništa me ne interesuje to. Jesam ja drugi Mateja, ovaj Mateja nije degenerik iz Zadruge 3, niti bi ikada bio sa njom. Prati šta ja radim, pomno prati... Završio sam tu temu. Ja sam joj po poslednji put rekao da ću joj pružiti neku ruku prijateljstva, jer sam bio prebesan na nju. Vuk dlaku menja, ćud nikada - dodao je Mateja.

Odmah posle, usledila je žestoka svađa Tare i Mateje, a ona mu je zapretila diskvalifikacijom, istog momenta kada joj je on saopštio da je životno besan na nju.

Prop*šaćeš krv, ako sam za nešto maher, maher sa za diskvalifikaciju i da nekoga dovedem do ludila - poručila je Tara.

Maja i Car su se u međuvremenu pomirili, pa sve ozvaničili i proslavili novom žestokom vrelom akcijom.

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić ne mogu da nađu zajedničko rešenje i primire se, zbog čega svakodnevno prisustvujemo njihovim burnim svađama, a Mina Vrbaški je ime koje se često provlači kroz njihove rasprave. Iako Milica tvrdi da joj Mina ne remeti mir, Mensur je sinoć otkrio da ga je Vrbaški u jednom momentu, nakon raskida, kontaktirala, ali da je zauvek stavljena tačka na njihovu veliku ljubav.

