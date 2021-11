OVU VELIKU ŽELJU NISU USPELI DA OSTVARE: Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić živeli su bajku, ali zbog JEDNOG im je uvek bilo žao!

Tuga!

Političar Milutin Mrkonjić i Ana Bekuta godinama su bilu u ljubavnoj romansi. Mrka je preminuo u Beogradu u Institutu za kardiovaskularne bolesti, a Bekuta je jednom prilikom pričala o velikoj želji koja nije mogla da im se ispuni.

Ana nikada nije krila da joj je žao što su se kasno upoznali, te je jednom prilikom priznala i da joj je najteže to što nisu imali mogućnost da imaju dece.

- Žao mi je sto nemam dete sa Milutinom. Volela bih da smo se ranije sreli i da imamo potomstvo. On bi bio divan otac sigurna sam u to. Život nas je spojio malo kasno za te stvari, ali tu su moji unuci koji su nam to nadomestili. Često pričamo on i ja o tome kako bi nam se zvalo dete, da li bismo voleli više dečaka ili devojčicu... Volimo da maštamo jer naša ljubav je zaista jaka - ispričala je Ana pre nekoliko godina.

Ana je uz Mrku bila do poslednjeg trenutka, a kako je svojevremeno otkrila, njen sin Igor, iz braka sa klavijaturistom Aleksandrom Savićem, Mrkonjića je i te kako poštovao.

- Moj sin ne voli da se eksponira i jedva ga nateramo da dođe sa nama na neki događaj. Jednostavno, ne voli medije. Milutin i Igor se izvrsno slažu. Igor poštuje Milutina više nego svog oca - rekla je jednom prilikom ona.

Autor: M.M.