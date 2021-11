ŠA OGORČEN NA BIVŠU ŽENU! Reper priznao da mu je Simova draža nakon svega: TARI SAM DAO 50.000 EVRA, A IVANA MI JE UZELA MNOGO VIŠE!

Bez dlake na jeziku!

Reper i bivši zadrugar Nenad Aleksić Ša progovorio je o bivšoj supruzi Ivani, koju je prevario u rijalitiju sa Tarom Simov.

On je Tari platio dug od 50.000 evra, te se sada dotakao finansija.

- Ja sam uvek bio galantan i spreman sam za ljubav da uradim sve. Svi se nešto busaju i previše je šmekera koji nešto obećavaju, ali ja kad kažem to i uradim, takav sam. Nekom je to ludilo, nekom lep gest, ali rijaliti me je koštao mnogo više od 50.000 evra, a ono što mi je supruga uzela je mnogo više i od toga - izjavio je reper kom je nakon razvoda bivša supruga uzela gotovo sve sa bankovnog računa.

- Tari sam sve dao od srca, što je moralo - dodao je i dotakao se Ivane i njenog trenutnog ljubavnog života .

- Ne zanima me za tri života, veruj mi. Bivša me uopšte ne zanima, sa njom sam se razišao haotično. Sa Tarom sam se razišao normalno, nema viđenja više ali smo ok - istakao je reper i dodao da se kaje što na početku rijatija nije otkrio u kakvim je odnosima sa Ivanom.

- Moja greška je što ljudima nisam u samom startu rekao da taj brak nije idealan, zato je delovalo kao da sam uništio jednu ljubavnu bajku. Samo da sam bio iskreniji u startu, sve bi bilo drugačije, ne bi bilo tolike osuda naroda, ovako je sva krivica na meni - rekao je Ša.

