Gori od besa!

Reper Nenad Aleksić Ša oglasio se na storiju na Instagramu, nakon što je njegoa bivša devojka Tara Simov imala napad histerije kada je saznala da je njen pas April završio kod njega.

Ša nije krio koliko je besan zbog Tarinog ponašanja, koja je u trenutku besa čak povredila i ruku.

- Odgledao sam više puta neki klip od sinoć koji su mi poslali i izneverovao sam. Trudim se da ćutim, da me ne dotiče, da ignorišem, da se pravim lud kao što bi i trebalo, ali brate šta je previše, previše je. Lako je da dotična priča budalaštine o meni i da me naziva ''ludakom'', kad nismo oči u oči. Trudim se i borim sa sobom da ne razvežem jezik, a blizu sam, nadam se da će da se dozove pameti i prestati da s*re, jer sam izgoreo po mozgu i ne znam koliko još mogu da ćutim i da se pravim lud. A što se psa tiče, pošto je April bila odbačena ja sam je uzeo da bih brinuo o njoj, jer nema ko drugi, a to se tumači na najidiotskiji način. Kad posle završi tamo odakle sam je uzeo, nemojte da ste izustili bilo šta loše jedinoj osobi kojoj je do psa stalo, jer neću štedeti reči, to što planirate meni da kažete, uputite osobi koja će do toga dovesti... - napisao je Ša na storiju na Instagramu.

Autor: M.K.