ZBOG NJE JE ŽRTVOVAO POLITIČKU KARIJERU Mrkonjić napustio mesto ministra da bi sa Bekutom imao mir!

Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić uložili su u svoju emotivnu vezu, koja je trajala gotovo celu deceniju, mnogo ljubavi, ali i žrtve, o čemu svedoči i pevačicino svedočenje da je političar svojevremeno batalio mesto ministra, samo da bi oni imali svoj mir.

- Bilo je toliko nemira oko nas zbog naslova u medijima. Prestalo je tek kada je Milutin dao ostavku na mesto ministra saobraćaja. Ja sam bila kolateralna šteta, cilj je bio da on ode sa tog mesta. Mrka je izračunao i proračunao da je najbolje to da uradi za nas da bismo dobili taj mir - rekla je ona u jednoj emisiji i dodala da Mrkonjić nikada nije koristio njenu popularnost za političke poene.

- On ima svoje saradnike i ljudi sa kojima je on radio širom eks Jugoslavije. Radio je na pruzi Beograd - Bar, koja je otvorena 1976. godine. Jasno je koliko je on samo tada stekao prijatelja - rekla je Ana.

Još jedna stvar koju je pokojni Mrka promenio zbog Bekute jeste i obeležavanje hrišćanskih praznika.

- Milutin je drugačije vaspitan. On nije obeležavao nijedan praznik kao dete, ali zbog mene slavi Božić. Cenim njegovu doslednost, a on poštuje to što sam ja vernik. Vidi koliko se trudim oko običaja i trpeze, pa uvek sedne za sto da nazdravi. Svake godine očitamo Očenaš, pa Sveti Duh okupa i njega. Milutinova sestra mi je otkrila čak i da je on kršten, bez obzira na to što je komunista - pohvalila se nedavno Ana.

Autor: D.T.