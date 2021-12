'MORALA SAM DA POVUČEM TUŽBU!' Anabela progovorila o porodičnoj DRAMI i UDARCIMA koje je doživela! Evo zbog čega se našla na STUBU SRAMA!

Pevačica objašnjava da su o njoj nebrojeno puta u javnost iznošene gnusne laži, a zbog nekih je i morala da reaguje.

Pevačica Anabela Atijas i njena porodica su godinama unazad punili medijske stupce zbog skandala i prljavog veša koji je iznošen u javnost, a tiče se njihovog privatnog života. Pre godinu dana Anabela i sestra Gagija Đoganija, Nađa Đogani, suočile su se na sudu kada je pevačica tužila zbog uvreda iznetih na njen račun.

Atijasova je objasnila kako je mnogo puta bila na stubu srama zbog neistinitih izjava drugih, te kaže da je jednom čak i morala tužbu da podnese, a potom istu i da povuče, jer je u pitanju bio blizak član porodice.

- Prethodnih godina bilo je toliko toga, ali evo najiskrenije ću priznati i to dolazi iz bliskog okruženja, a to je udar na moje majčinstvo. Pisali su o tome kako maltretiram dete i to se našlo na sudu, a pošto sam zamoljena da povučem tužbu, povukla sam jer sam neko ko prašta, ali to mi je najgnusnije bilo od svega - ispričala je Atijasova i priznala da joj je to bio jedan od najtežih trenutaka u životu.

- Volela bih kada bi se ta osoba, koja je to izgovorila, popravila i kada bi nešto naučila iz mog gesta. Ako to bude tako, ja sam učinila dobro delo, a ako ne onda sam napravila glupost. Nisam imala šansu da se branim, tada jer sam bila zatvorena - ispričala je Anabela u jednoj emisiji.

