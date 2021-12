POTRESNA ISPOVEST KOŠARKAŠICE! Milica Dabović otkrila ŠOKANTNU ISTINU o imenu svoga sina: LAGAO ME JE DA IMA BRATA STEFANA KOJI JE POGINUO!

Razvezala jezik!

Milica Dabović u potresnoj ispovesti je otkrila šta sebi od svega što ju je zadesilo nikada sebi neće oprostiti.

Košarkašica Milica Dabović bila je gost u jednoj emisiji u kojoj je govorila o svom pogrešnom izboru partnera, koji su je lagali, predstavljali se lažno i svakodnevno je prebijali i krali joj novac. Sa jednim od njih, Milica je dobila svetlu tačku svog života, sina Stefana za kog živi i za kog se svakodnevno bori.

Ipak, pored svega što ju je zadesilo, jednu stvar nikada ne može oprostiti samoj sebi.

- On je meni govorio da želi decu, ja sam rekla dobro, nema problema. Govorio mi je o svom pokojnom bratu, koji se zvao Stefan, koji je poginuo u ratu na Kosovu i naravno čitajući neki pasus i Legijine knjige koju je doneo, ja sam poverovala, kao i u sve što sam verovala da je to istina. On je počeo da plače, onda sam i ja počela da plačem, ne brini... Rekao mi je ''Molim te, ako ikada budemo imali sina, molim te da se zove Stefan'' i onda sam ja sva tako jecajući rekla, nema problema, pa ako bude sin ne znam kako bih mu drugačije ime dala, daću mu ime Stefan.

- Godinu dana je prošlo, ja sam zatrudnela, posle pet meseci sam saznala da je muško. Upoznala sam njegove roditelje, koji su mi rekli da on nema brata Stefana, da taj čovek ne postoji, da on ima brata Darka, da nemaju trećeg brata - pričala je Milica kroz suze.

Kako je kasnije saznala da je njen partner bio oženjen, njegova žena je rekla Milici da on psihički nije dobro.

- Njegova žena mi je rekla da on iz Palmotićeve ima papire, ali da njegova mama ima vezu i da ga štiti. On ima dijagnozu.

Autor: M.M.