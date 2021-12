I ĆENTU I LJUBU ZEMUNCA OJADILA NA KOCKI Otkrivene tajne estrade 80-ih! Lepa Lukić o žestokim momcima: Bili su ljudine!

Odmerila je snage sa svim žestokim momcima!

Lepa Lukić osamdesetih godina u Nemačkoj se kockala sa Ljubom Zemuncem i Radetom Ćaldovićem Ćentom, otkriva pevačicina prijateljica iz Nemačke, koja se javila našoj redakciji, a koja je tada bila sa njima u društvu. Prema njenim rečima, tadašnji vladari podzemlja nisu mogli da stanu na crtu kraljici narodne muzike kada je kartanje u pitanju. Ona je znala da im za veče uzme i po nekoliko hiljada maraka.

- Lepu Lukić sam upoznala u Nemačkoj. Dolazila je da peva, ali i da se kocka. Bila je u društvu ljudi koji su iz kriminalnog miljea. Oni su voleli da budu u njenom društvu, ali i ona u njihovom. Znala je čime se bave, ali na to nije obraćala pažnju, jer su prema njoj bili fer. I više nego fer. Dobro su joj plaćali kada im je pevala, a jednom prilikom im je svu lovu uzela na kocki. Nekoliko hiljada maraka, ja sam čuvala taj novac. Lepa je bila kraljica kocke, kad ona sedne da igra, retko ko je mogao da joj stane na crtu. Išlo joj je to od ruke. Ćenta i Ljuba su nekoliko puta izgubili od nje, a nisu joj zamerili. Tada Lepa nije želela da se zna da posećuje kockarnice. Bila je velika zvezda i smetalo joj je da se o tome priča - priča Lukićkina tadašnja prijateljica, koja nije želela da joj se ime javno pominje.

Lepoj nije bilo pravo kada je čula da se opet ova priča pokreče.

Nije u redu što je ta žena ispričala tako. Sve i da je to tačno, odakle njoj pravo da priča. Naravno da sam ih poznavala. To su bile ljudine. Nije tajna da su me poštovali i voleli svi - od lekara, prosvetnih radnika, pa do ljudi iz podzemlja. I oni su ljudi, neki su ljudine. Prema meni su bili odlični. Poštovali su me i cenili. Pevala sam im u Nemačkoj, a glupost je da smo se kockali. Bilo mi je čudno što su ljudi kao oni meni posvećivali pažnju. Ja sam bila samo pevač. Kad je trebalo da se peva, uvek sam rado dolazila i pevala i Ljubi i Ćenti. Pamtim ih po dobru - prisetila se ona.

Inače, Lepa Lukić se kartala i sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, kada je izgubila pola miliona maraka. Kako otkriva prijatelj pokojnog komandanta, koji je tada igrao s njima poker, Arkan je folk pevačici oprostio dug!

- Bilo je veliko društvo, nismo samo Arkan i ja igrali. Zato nemojte da me pitate koliko sam dobila ili izgubila, nisam beležila. Ne znam koliko imam pesama i ploča, a kamoli to! Šta je bilo, bilo je. S Arkanom sam bila bliska, voleo me je, cenio i poštovao kao nekog boema. Za njega sam bila lafčina, ma za sve te žestoke momke. Ali to je bilo pre mnogo godina - rekla je Lepa za Kurir.

