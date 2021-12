NIKAD VIĐENA FOTKA SA SINOVIMA Lidija Vukićević objavila staru foto-uspomenu i reči zbog kojih će sve majke staviti prst na čelo

Oni su njeni dika i ponos!

Lidija Vukićević svojim izazovnim fotografijama svakodnevno privlači pažnju korisnika Instagrama, a interesovanje ne jenjava ni onda kada s njima podeli privatne fotke svojih sinova Andreja i Davida. Sada je objavila njihovu zajedničku fotografiju iz perioda kada je njen mlađi sin bio beba, ali i poruku koja je na razmišljanje navela sve majke.

Vreme ne merim po tome koliko su porasli, nego kakvi su ljudi izrasli. Mama - napisala je glumica uz fotografiju sa sinovima.

Podsetimo, glumica je sinove dobila sa bivšim mužem Mitrom Mrkelom, Andrej je fudbaler, dok je David pilot, a njeni naslednici važe za momke na mestu i prave zavodnike. Lidija je jednom prilikom pričala o tome kako je vaspitavala svoje naslednike.

- Ne možete decu da vaspitavate onda kada počnu da nalaze devojke, kada počnu da nalaze društvo. Kasno je. Dete se vaspitava onog trenutka kada ga dobijete, kada ga dovedete iz porodilišta kući. Verujte mi. Apsolutno govorim iz svog iskustva. Moj sin David, kad je bio beba, kad ugasite svetlo on počne da plače, kad upalite on stane. Ja lepo po pelenici, malo, onako, ćuti, ne smeš da plačeš. Verujte, ja ugasim svetlo, on ne plače. Morate da razvijate tu komunikaciju od bebe - rekla je Lidija ranije.

