Nova epizoda domaće adaptacije najgledanije sapunice svih vremena.

Uzbudljiva priča o turbulentnom životu porodice Kadić nastavlja se i večeras od 21 čas na TV Pink u novoj epizodi „Dinastije“ koja nosi naziv „La Miraž“.

Kristina i Branko se vraćaju sa večere na kojoj su bili sa njegovim poslovnim partnerima. Kristina je ljuta, a Branko pokušava da otkrije zašto. Nakon uzaludnih pokušaja, Kristina mu kasnije kaže da je ljuta jer je zaposlio Marka Jakovljevića u „La Miražu“, i da to namerno radi jer zna da joj je on bivši muž. Međutim, Branko je ubeđuje da ne zna za to i da će ga otpustit ukoliko je to potrebno.

Adam se nalazi sa svojom bivšom devojkom, koju oslovljava kao Farmaceutkinju i sa kojom se nije video godinama. Ispostavlja se da ona i dalje ima osećanja prema njemu, a možda čak i više prema njegovom novom društvenom statusu. On je iskorišćava da mu „ispod žita“ da morfijumske flastere koje će kasnije pomešati sa ketaminom, kako bi počeo sa trovanjem Ognjena.

Aleksandra i Marko Jakovljević razvijaju odnos, a Aleksandra ga spontano gura ka tome da ponovo potraži Kristinu jer su, na kraju krajeva, njih dvoje i dalje muž i žena.

Tokom doručka sa Anastasijom, Branko saznaje da ona nema ništa sa zapošljavanjem novog teniskog trenera, i da ga je Aleksandra preporučila.

Takođe, Branko na Instagramu vidi da je Stefan u Indoneziji i odmah pokreće potragu za njim. Kruna Arsić postaje bejbisiterka Anastasijinog sina. Kristina i Aleksandra, ne znajući, kupuju istu haljinu za otvaranje hotela.

Adam potplaćuje recepcionara da mu da ključeve Anastasijine hotelske sobe, kako bi uzeo psa. On ga vodi kod veterinara i govori kako pas ništa ne jede, međutim, veterinar utvrđuje da je sa psom sve u redu. Adam krade blokče za recepte sa stola i potom vraća psa, pre neko što se Anastasija vrati u hotel.

Branko i Ognjen ne mogu da nađu Nevena Maksića, koji je u Aleksandrinom stanu. Aleksandra upotrebljava sve svoje čari da Nevena ubedi da stane na njenu stranu.

U noći otvaranja „La Miraža“, svi su tu. Anastasija drži govor, zahvaljuje se svima, a posebno svom ocu, dok Ognjen i Kruna dolaze zajedno na otvaranje i započinju flert. Tokom žurke, Adam odlazi u Ognjenovu kancelariju i otrovnom smešom premazuje njegov sto. Potom dolazi na žurku, spopada Krunu i ulazi u konflikt sa Ognjenom.

Anastasija se, u alkoholisanom stanju, muva sa Markom, čak se i poljube. Aleksandra čeka Nevena Maksića u hotelskoj sobi međutim on se nikada ne pojavi, jer mu je Branko zapretio da mora da ostane uz njega, što razbesni Aleksandru. Kristina konačno saznaje da joj je Marko i dalje zakonski muž.

Kakav će biti epilog turbulentnih događaja sa otvaranja „La Miraža“, saznaćete u novoj epizodi „Dinastije“ večeras u 21 čas na TV Pink!

Autor: M.Đ.