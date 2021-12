KONAČNO PAO DOGOVOR! Velika ispovest Marine Gagić o odnosu sa Lazićem, evo KOLIKO PARA će Darko morati da daje za sina!

Ona je istakla da je do dogovora došlo usmenim putem, ali i da nije iznenađena Darkovim izostankom sa suđenja.

Darko Lazić nije se pojavio u Osnovnom sudu u Rumi gde je u petak, 10. decembra, održano je treće ročište po tužbi Marine Gagić za starateljstvo i alimentaciju.

Uprkos njegovom izostanku Darko i Marina uspeli su da se usaglase oko visine alimentacije, starateljstva i modela viđanja deteta. Ove informacije potvrdila je i Gagićeva odmah po završetku ročišta.

Naime, ona je istakla da je do dogovora došlo usmenim putem, ali i da nije iznenađena Darkovim izostankom sa suđenja.

- Ročište je prošlo kao i poslednja dva puta, Darko se nije pojavio, opet očekivano sa neke strane, ali dobro.

Postoji informacija da se Darko pojavio na poslednjem ročištu?

- Jeste se pojavio, ali ništa nismo uradili. Nismo mogli da se dogovorimo, zato je i zakazano ovo danas suđenje pa ćemo videti na trećem. Ja mislim da će se to okončati konačno.

Imali ste zakazan i razgovor u Centru za socijalni rad. Da li se na tim ročištima pojavio?

- Imali smo zakazana dva ročišta zaredom ali se ni tu nije pojavio tako da šta da kažem, muka mi je od svega.

Šta ste pričali na poslednjem ročištu na kom ste se suočili?

- Dogovarali smo se oko viđanja deteta i tu se nismo složili, ali sam ja popustila jer stvarno više nemam snage, više mi je preko glave svega. I polemisali smo oko alimentacije.

Koji su bili tvoji zahtevi a koji njegovi?

- Moji zahtevi su bili da viđa dete u kontrolisanim uslovima, zbog njegovog ponašanje koje svi znaju kakvo je. Popustila sam jer smatrtam da toliko baš nije nesavestan da se tako ponaša pred detetom. Tu sam popustila jer nemam više snage sa njim da se raspravljam. Onda oko alimentacije, gde je on nudio 25 000 dinara sa čime se ja nisam složila. Onda je nudio 30 000 pa se ni oko toga nismo složili pa smo danas došli da rešimo, međutim, nećemo rešiti nikada.

Zašto je tražio smanjenje alimentacije kada se u početku složio da bude ista kao za prvo dete?

- On je naveo da dete koje živi na selu nema tako velike potrebe kao dete koje živi u gradu. Što nema veze sa mozgom. To me je pogodilo kao majku ali dobro, izboriću se. Planiram da se uskoro preselim u Beograd i počeću da radim.

Viđanje deteta dva puta nedeljno i 50.000 dinara mesečno

Da li misliš da će se pojaviti na sledećem ročištu i hoćeš li pristati i na smanjenje alimentacije?

- Darko i ja smo se u međuvremenu dogovorili i složio se sa tim da daje alimentaciju 50.000 dinara. Stvarno ne znam šta mu je taj dan bilo. Što se tiče viđanja prihvatiću njegove zahteve, dva puta nedeljno. Ako se ne pojavi na sledećem ročištu ovlastiće advokata da on umesto njega sve dogovori. Što se tiče starateljstva, prihvatio je da pripadne meni u potpunosti.

Njena pravna zastupnica Milena Crnobarac iznela je detalje današnjeg ročišta uz objašnjenje šta će se dogoditi ukolilo se Lazić ne pojavi sledeći put

- Danas je održano ročište na kome je saslušana Marina Gagić kao podnosilac tužbe koja se izjasnila u skladu sa odredbama porodičnog zakona. Na pitanja suda detaljno je saslušana o odnosu sa Darkom Lazićem i potrebama malodobnog Alekseja Lazića. Nadamo se uskoro okončanju ovog parničnog postupka a sve u skladu sa odredbama porodičnog zakona i Evropske Konvencije o zaštiti dece. Sledeće ročište zakazano je za 10. januar kada bi trebao da pristupi i Darko Lazić i da sud donese svoju presudu. Advokat koji zastupa tuženog je obećao da će on lično da mu dostavi poziv, sudija ga je na to obavezala zapisnikom a i sud će mu uputiti poziv. Čekamo izveštaj iz Centra za socijalni rad i u svakom slučaju na sledećem ročištu biće doneta presuda. Darko se nije pojavio u centru za socijalni rad i to sad, da ne prejudiciram, govori o njegovom odnosu prema svom maloletnom sinu. Ukoliko se ne pojavi centar će dati svoje mišljenje kao što ga je dao i prvii put kada se Darko nije pojavio tako će dati i sada u ovom dopunskom nalazu.

Podsetimo, Marina i Darko sukobili su se na drugom ročištu u Osnovnom sudu u Rumi nakon što je on tražio da se alimentacija duplo umanji u odnosu na iznos koji daje za ćerku Lorenu zato što što Aleksej živi na selu.

Autor: M.K.