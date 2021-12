PREKINULA ĆUTNJU! Bekuta se oglasila nakon MRKINE SMRTI, pa saopštila da će ispuniti njegovu POSLEDNJU ŽELJU! (FOTO)

Ispunuila želju svog dragog!

Pevačica Ana Bekuta nedavno je ostala bez dugogodišnjeg partnera Milutina Mrkonjića, a sada je objavila da se vraća svom poslu.

- Najdraži moji, odlučila sam da u Novu godinu ipak uđemo zajedno. Vidimo se 31. decembra u prelepom Trebinju, a 1. januara u čarobnoj Banja Luci. Radujem se što ćemo se grliti i grejati pesmom. Dobro se obucite, nemojte da je neko došao bez potkošulje! Voli vas vaša Ana - napisala je Bekuta na svom Instagram nalogu.

Podsetimo, Milutin Mrkonjić je, kako su domaći mediji preneli, zarekao Anu u bolničkoj postelji da nastavi sa pevanjem i nakon njegove smrti.

- Mrku svi znaju kao velikog šaljivdžiju, on je toliko pozitivan čovek da svuda unosi samo radost i smeh. Čak i dok prolazi kroz najtežu životnu borbu, on je pozitivan i trudi se da olakša Ani. Mnogi su se začudili kada je ona saopštila da nastupe neće otkazivati, iako se Mrki bore za život. Zapravo, nije fer što ogovaraju Anu jer to je bila Mrkina želja, on zna da Anu pesma i rad održavaju u životu i zato je tražio od nje da mu obeća da se muzike neće odreći ni u najtežim trenucima - rekao je izvor blizak pevačici svojevremeno za medije.

Srpski političar, počasni predsednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić (79) preminuo je 27. novembra 2021. godine.

