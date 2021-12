Uzbudljiva noć!

Subota veče u "Zadruzi" rezervisana je za emisiju "Pitanja novinara", ali pre nego što je ona sinoć počela, dogodila se emisija "Vanredno ubacivanje". Voditeljka Dušica Jakovljević otkrila je na samom početku da će "Zadruga 5" biti bogatija za tri nova takmičara.

Prva nova zadrugarka bila je manekenka Nevena Miličević. Ona je u studiju otkrila da redovno prati rijaliti, da je fan, kao i da joj se dopada Dejan Dragojević.

Ja sam Nevena, doputovala sam iz Njujorka. Možda ste me gledali u nekom drugom rijalitiju, neki od vas me poznaju, a neki sigurno ne. Pa najbolji ste na svetu... Informacije ću vam otkriti malo po malo, ali ja slušam gospodina Miću. Moram da vam se izvinim zbog toga što nisam sva imena zapamtila - rekla je Nevena kada se uselila u Zadrugu, a takmičarima su pale vilice.

Atraktivna Ana Jovanović, vlasnica kozmetičkog salona, bila je druga takmičarka koja se uselila u Belu kuću. Ona je u studiju otkrila da se jedno vreme družila sa Matejom Matijevićem.

Muškarci nisu ostali imuni na njen ulazak, a prvi je krenuo da obleće Janjuš.

Treći takmičar koji se sinoć uselio u Belu kuću bio je Milan Janković Čorba, reper i bivši zadrugar. Na samom početku, on je otkrio kako je došlo do toga da je spavao sa Majom Marinković 23. oktobra. Čorba je otkrio da ga je Maja više puta kontaktirala preko svoje šminkerke, da bi na kraju došla u Smederevo kad je on bio na proslavi krštenja. Naveo je i da posle toga nije želeo da se viđa sa njom, kao i da bi priznao dete da je Marinkovićeva zaista ostala trudna.

Kako su Maja i Tara Simov želele da se Čorba pojavi u "Zadruzi" i dozivale su ga, reper je stigao u vidu poklona, a svi su se šokirali kad je izašo iz kutije. Maja i Car su prebledeli.

Svojom pojavom je isprovocirao Cara, ali i rečima.

Dođi, slobodno se pozdravi! Slobodno, ne ujedamo - nasmejao se Car.

Čuo sam da ujedaš brate pa sam došao da vidim o čemu se radim - prošao je Čorba, ponovo bez pozdrava, pa se obratio svima:

Ja sam Milan Janković, poslao me Čorba. Ovih dana ga mnogo pominjete, mnogo štuca, pa sam došao da vam spremim na kašiku nešto. Neki muškarci koji maltretiraju žene, su meni bili šamari, pa sam došao da vidim o čemu se radi...Žeim vam sve najbolje - govorio je Čorba.

Uzbuđeni smo tvojim dolaskom, us*ali smo se živi, je* te 'leb. Evo fascinirani smo tvojim ulaskom! Evo baš smo zanemeli je*em ti - gunđao je Car sebi u bradu.

Iako je tvrdio da ga Čorbin ulazak ne pogađa, Car je sve vreme gunđao i pričao kako je reper nebitan, te da je ušao samo jer ga je Maja pominjala i svima je pričao o njemu.

Novinar portala Pink.rs Darko Tanasijević potom je podigao Maju i Čorbu, kako bi ih ispitao o njihovom odnosu. Čorba je ponovio priču iz studija, a Maja se iznervirala, te tvrdila da je i Čorba nju više puta pokušao nju da kontaktira preko Bore Santane. Čorba je izjavio i da se kaje što je spavao sa Majom, te da je to uradio jer je bio izrevoltiran zbog cele situacije nakon raskida sa Teodorom Bilanović.

Maja se dodatno iznervirala kad je Čorba izjavio da su se pojedini rođaci šokirali i razočarali kad su saznali da je ona možda ostala trudna sa njim, zbog čega je Marinkovićeva reagovala. Naime, ona je izjavila da ju je Čorbina majka odlično prihvatila i da ju je volela više od Teodore.

Tokom pauze za reklame, Čorba je zadrugarima u pušionici rekao da ne oseća ništa prema Maji.

Zadrugari su nakon reklama komentarisali ovaj odnos, a Dejan Dragojević je imao teoriju. On je izjavio da misli da Maja nije očekivala da će se ovako brzo pomiriti sa Carem, kao i da nije znala šta je čeka sa Janjušem, te je pominjala repere u nadi da će ući i pomrsiti konce. Takođe smatra da Car želi da se otarasi Maje i da će ovu priču iskoristiti za to.

Ovaj odnos komentarisala je i Dalila Dragojević, koja je odlučila da više ne ćuti, pa je otkrila da Car nju stalno gleda. Zbog ovoga je nastao novi karambol bivših partnera.

Janjuš je kratko prokomentarisao bivšu devojku i bivšeg suparnika. Rekao je da je shvatio da je Maja ista u svakom odnosu, te priznao poraz i rekao da Čorba vodi 2:1.

Potom je Dejan progovorio o prvom razgovoru koji je poveo sa Dalilom nakon razvoda.

Prođe me neki čudan osećaj...to je stanje ovog zatvorenog prostora, kao da sam u mašini kada smo zajedno na istom mestu. Uhvatim samog sebe u ludilu, imam osećaj kao da sam ja napravio probleme a ne ona. Ovo je rolerkoster što se tiče glave, sve se jako brzo menja. Spontanost, bitisanje i život. Pogledi su moji bili dok je sedela u šaragama, pušionica je sada moja drga kuća, sada kada neko dođe tu, došao je u moju kuću. Imam pravo posle svega da mislim da je sve bilo laž, to sam joj i rekao. Moje mišljenje o njoj je bilo betonirano, ali sam kasnije video da sve može da se desi. Ona je meni bila dobra žena, ne bi bili toliko zajedno da je bilo loše. Kada dođe kraj, svako može da kaže šta hoće... Ja sam samo emotivno sazreo i ne govorim takve stvari. Njoj se sve poremetilo zaljubljivanjem u Filipa, a ja sam ostao u nekom našem starom odnosu i to me je dotuklo. Ostala je ta neka stara navika, i da, žao mi je kada plače. Kada je gledam ili pričam sa njom uvek imam u malom mozgu šta se desilo, te stvari su neizbrisive. Rekao sam i njoj, kada budem video da joj je ekstremno loše tada ću biti tu, ali ovako kada malo kiksne, nema potrebe. Nisam dobar programer, uvek pritisnem pogrešno dugme i uvek kiksnem. Budem u sekundi dobro, pa opet padnem, to je ono što i se dešava. Često ludim... Samog sebe podižem koliko mogu, često mi se dešava kada gledam ove ukrase i setim se praznika, ponovo mi bude loše. Jednostavno ne mogu drugačije... Sebe mogu da posavetujem, ali izgubio sam sebe posle svega, nisam svestan svih dešavanja napolju. Možda mene čeka nešto lepo, ali da li će to meni biti lepo ili ono što želim? Mislim da je moja emotivna zrelost drugačija od ostaliih ljudi. Nemam svest o životu, kako nastaviti sam. Kažu mi biće ti dobro na kraju, a ko zna da li će. Takva mi je glava, takvo mi je trenutno emotivno stanje. Još nisam potpuno izašao iz odnosa. Niti sam u odnosu, niti u braku, a nisam negde ni u novoj priči... - govorio je Dejan.

Dalila je izjavila da je Dejan jako perfidan i lukav.

Dejan i ja smo započeli razgovor na šaljiv način, ja njemu nemam šta da šta da zamerim. Svašta se izdešavalo kod nas. Meni se nije sviđalo to što je on izjavio da je on odgovran za razliku od svih. Ja pamtim samo lepe stvari. Meni je teško bilo ga gledam, ali on je najperfidniji i najlukaviji muškarac u kući, ali je najintgeligentniji u kuići. On je na šaljiv ali uvredljiv način postrojio zadrugare, iako ja smatram da on nije toliko čist koliko se predstavlja - rekla je Dalila.

Ništa se nije promenilo u odnosu Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića. On je zadrugarki i dalje zamerao što se ponaša bezobrazno, a ona se ponovo iznervirala i nastala je svađa.

Zola je izjavio da ne bi voleo da komentariše Miljanu Kulić, da je neće teretiti za napad, kao i da trenutno ima problema da se opusti sa Nevenom Savić, onako kako bi želeo.

Tara i Mateja progovorili su o svom odnosu i svađama. Ona je izjavila da smatra da Mateja nema loše mišljenje o njoj, već o njemim postupcima, dok je Matijević izjavio kako mu se Simova zgadila i da mu smetaju novi napadi.

Na red su došli Milana Šarac Mima i Nikola Grujić, koji nedeljama unazad negiraju da su zajedno, a Marko Đedović je odlučio da ih raskrinka, te poručio da smatra da su oni već u vezi.

Na samom kraju emisije MC Aleks je otkrila da se ništa nije promenilo u onome što oseća prema Matoroj i da nije za vezu sa njom, a Tomićeva je poručila da će pustiti vreme da pokaže svoje.

Car se nakon emisije požalio zadrugarima da ga guši posesivnost Maje Marinković i da bi voleo da se stvari malo unormale. Maja je došla i pozvala ga u izolaciju.

U izolaciji Car joj je postavio ultimatum. Rekao joj je da će je ostaviti, ukoliko bude uhvatio da gleda u Čorbu ili mu posvećuje pesmu, za šta je nedavno optužena da radi Janjušu. Car je otišao da s istušira, a potom otišao do salona lepote.

Autor: M. P.