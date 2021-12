Na vreme reagovala!

Pevačica i ćerka muzičke legende Mikija Jevremovića, Jelena Jevremović, nedavno je otišla na konsultaciju povodom estetske korekcije grudi i tom prilikom otkrila da ima probleme na levoj dojci. Pevačica je hitno operisana, i nakon 6 sati operacije odlučila je da svim ženama i devojkama pošalje važnu poruku i podigne svest o kanceru dojke.

Jelena se oglasial iz bolničke postelje i poslala važnu poruku svima:

- Ovo nije poruka samosažaljenja, niti patetike. Ovo je iskrena molba i apel na sve devojke i žene, naročito na one koje se osećaju zdravo i u skladu sa tim žive, bezbrižno, kao što sam ja - počela je Jelena, pa nastavila:

- Molim vas, ne zapostavljajte vaše grudi! Nismo ni svesne koliko je opaka i podmukla bolest tumor dojke. Tiho dođe, tiho se širi, i u jednom danu nas obriše kao gumicom. Nismo rođene naučene, nije dovoljno da "pipamo" grudi i laički tvrdimo kako je tu sve u redu. Nismo stručne, ne znamo, zato moramo ići redovno na ultra zvuk dojki (na 6 meseci), kao i na mamografiju (od 40. godine na svakih 18 meseci). Rokovi za redovne preglede su se smanjili, jer obolelih, naročito mladih žena, je sve više! Otišla sam na konsultaciju o estetskoj korekciji grudi i saznala da imam promenu na levoj dojci. Na sreću, uz fantastučan tim doktora, na čelu sa Igorom Georgijevim, Markom Jevrićem i mojim nasmejanim suncem sa crvenim karminom Aleksandrom Stanković, kao i uz sjajno osoblje bolnice Đoković, nakon skoro 6 sati na operacionom stolu i nimalo jednostavne operacije, sve je, hvala Bogu, prošlo dobro. Danima pre zahvata bila sam u agoniji, plašeći se da je karcinom maligan, brinući i neprestano razmišljajući o deci i svima onima, koje kada legnem na operacioni sto, ostavljam iza sebe... Hrabra sam, maltene neustašiva, nikada se nisam predala... Ali kada su ti životni konci istrgnuti iz ruku i nemaš kontrolu, osetiš se u momentu bespomoćno i slabo. Nema ništa gore i strašnije od toga. Zato, ako češće uradimo makar malo za nas same, to je mnogo! Ne zamerite na ovom postu jednom emotivcu i nepopravljivom optimisti, ali morala sam da pokušam da dignem svest sličnima sebi, pa neka me makar jedna dama danas posluša, biće to prava stvar. Promenila sam se i opametila, posle ovog iskustva baš ništa neću shvatati olako i paziću više na svoje zdravlje. To što brinemo o sebi nije sebično. Naprotiv, time dokazujemo da mislimo na naše bližnje i volimo ih, jer da bismo bili dobri njima, moramo prvo biti dobri sebi samima. Neka ste mi svi zdravi i srećni, i budite blagosloveni i zahvalni na svakom budućem danu. Srećni praznici - napisala je Jelena na svom Instagramu.

Autor: M.M.