PINK.RS U POSEDU MAJINIH I ČORBINIH PREPISKI! Evo ko je koga zvao u HOTEL U SMEDEREVU! Janković pokušao ovako sve da ZATAŠKA! CRNO NA BELO! (FOTO)

Ovo se čekalo!

Maja Marinković javno je zatražila od svog oca Radomira Marinkovića Takija da iznese prepiske sa njenim bivšim dečkom Milanom Jankovićem Čorbom, budući da je on naveo da je Maja inicirala kontakt sa njim i zvala ga da se vide, dok je on to izbegavao.

Kako se u prepiskama vidi, Čorba je Maju zvao da idu u hotel, koji se nalazi u Smederevu, a sve što je pisao Marinkovićevoj pokušao je da zataška, tako što je brisao poruke, što je njoj i te kako zasmetalo, te mu je i prebacila zbog toga.

Celu njihovu prepisku koja je dostavljena našoj redakciji, možete pogledati u nastavku:

Autor: M.K.